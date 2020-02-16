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16 февраля • обновлено в 09:48
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Нового премьера России "попустили" на КВН: видео

1.4т
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Команда КВН "Сборная Татнефти" показала в своем выступлении пародию на нового премьер-министра России Михаила Мишустина, пошутив о его способностях и сравнив с предшественником Дмитрием Медведевым.

Номер продемонстировали в рамках первой игры сезона Высшей лиги КВН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Участник команды, загримированный под Мишустина, вышел на сцену под песню Григория Лепса "Я счастливый". "Премьер" объяснил, что и раньше ходил счастливый, так как руководил налоговой.

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Нового премьера России "попустили" на КВН

Нового премьера России "попустили" на КВН

Скриншот из видео

"У нас с вами много общего. Вы в прошлом году стали вторыми, а я в этом стал вторым", – обратился он к КВНщикам, пошутим, что с первым местом такое совпадение не пройдет.

При этом "Мишустин" отказался петь или танцевать на сцене, объяснив, что не особо умеет это делать.

"А вот у Дмитрия Анатольевича получалось", – подколол его один из участников команды. "Если бы у Дмитрия Анатольевича получалось, меня бы не назначили", – ответил "премьер".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский и белорусский телеведущий Дмитрий Танкович рассказал, что в КВН из-за цензуры вырезали сюжет о президента Владимире Путине.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Дмитрий Медведев Владимир Путин Михаил Мишустин
Место
Россия
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Да не парьтесь вы их уже расстреляли. Мне знакомая дочь офицера с Лубянки звонила, она всю ночь в пыточном подвале кровь за ними с пола вытирала.
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