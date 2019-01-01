"Какая же вы женщина!" Фанатов растрогал личный снимок Пугачевой

Легенда российской эстрады, певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками личным снимком с семьей своего мужа Максима Галкина, чем вызвала восторг у фанатов.

"Самые "стойкие" досидели до утра - семья Галкиных", - подписала она фотографию, опубликованную на ее странице в Instagram.

В комментариях многие восхитились снимком: "Алла Борисовна, какая же вы Женщина! Искренняя, красивая, кумир многих! С Новым годом Вашу семью! Пусть только хорошее приходит в Ваш дом и Ваше сердце!", "Wonderful (невероятная. - Ред.) Alla", "Стройняша", "Красивая семья!", "Будьте счастливы!", "Фото суууууупер Алла!!!", "Аллочка Борисовна, Вы просто красотка! Счастья Вам с Максимом!".

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря Пугачева поздравила своих поклонников с Новым годом и попросила у Деда Мороза мира.