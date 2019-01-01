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"Какая же вы женщина!" Фанатов растрогал личный снимок Пугачевой

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Легенда российской эстрады, певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками личным снимком с семьей своего мужа Максима Галкина, чем вызвала восторг у фанатов.

"Самые "стойкие" досидели до утра - семья Галкиных", - подписала она фотографию, опубликованную на ее странице в Instagram.

В комментариях многие восхитились снимком: "Алла Борисовна, какая же вы Женщина! Искренняя, красивая, кумир многих! С Новым годом Вашу семью! Пусть только хорошее приходит в Ваш дом и Ваше сердце!", "Wonderful (невероятная. - Ред.) Alla", "Стройняша", "Красивая семья!", "Будьте счастливы!", "Фото суууууупер Алла!!!", "Аллочка Борисовна, Вы просто красотка! Счастья Вам с Максимом!".

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"Какая же вы женщина!" Фанатов растрогал личный снимок Пугачевой
"Какая же вы женщина!" Фанатов растрогал личный снимок Пугачевой
"Какая же вы женщина!" Фанатов растрогал личный снимок Пугачевой
"Какая же вы женщина!" Фанатов растрогал личный снимок Пугачевой
"Какая же вы женщина!" Фанатов растрогал личный снимок Пугачевой
"Какая же вы женщина!" Фанатов растрогал личный снимок Пугачевой
"Какая же вы женщина!" Фанатов растрогал личный снимок Пугачевой

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря Пугачева поздравила своих поклонников с Новым годом и попросила у Деда Мороза мира.

Персоны
Алла ПугачеваМаксим Галкин
Место
Россия
Теги
фотографиишоу-бизнес
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