"Холостяк-8": кто покинул шоу в 8 выпуске

В пятницу, 27 апреля, на телеканале СТБ вышел восьмой выпуск романтического реалити "Холостяк-8", главным героем которого является певец Рожден Ануси.

В этот раз эфир поразил своим размахом и красотой. Девушки совершили невероятное путешествие во времени. Участницы почувствовали вкус истинной королевской жизни, а некоторые из них даже сблизились с Холостяком в интимной обстановке. О том, какие еще сюрпризы ждали участниц, расскажет "Обозреватель".

Так, на прошлой неделе Рожден забрал Наташу на свидание прямо из церемонии роз.

"Я хочу искупить свою вину и начать проводить больше времени вместе с тобой", – сказал он в ответ на упрек девушки в очень редких встречах.

Уже с первых минут восьмой серии Холостяк с участницей оказались в удивительном месте и попытались воплотить в жизнь мечту Рождена.

"Я очень сильно люблю автомобили и все, что связано с ними. Я хотел пригласить ее в свой мир, чтобы она почувствовала те же самые эмоции. Это будет очень круто", - объяснил Холостяк.

Но из-за обиды и ревности Наташа оказалась не готовой разделить с ним его страсть.

"Рисковать своей жизнью? Ради чего?" – сказала на эмоциях девушка.

Необыкновенно красивое и романтичное свидание ожидало и Иванку. Для того, чтобы девушка раскрепостилась, Рожден подготовил ей насыщенные приключения и результат превзошел его ожидания.

Не забыл Рожден и про вечеринку, которую обещал устроить девушкам.

"Я решил выполнить их просьбу, но по-своему", - сказал он.

"Кто куда собирался сегодня: кто-то в Монако на прогулку, кто-то в Париж на обед, кто-то на дискотеку…" - рассказывают участницы.

Но их ожидал удивительный сюрприз. Девушки погрузились в чарующую атмосферу 19 века. Манеры, изысканный флирт, дворцовая роскошь… Только вот истинная аристократическая жизнь оказалась не каждой девушке по зубам.

Рожден Ануси

А церемония роз в этот день превратилась в шикарный королевский бал. Каждая из фавориток блистала роскошным бальным платьем и пыталась получить заветный цветок от изысканного сударя – Рождена.

Решение Рождена Ануси о том, кто же покидает проект в восьмом выпуске, удивило всех. Холостяк заявил, что в этот раз из шоу не уходит никто. Эпизод романтического реалити канала СТБ завершился тем, что Рожден пригласил на свидание Олю и Яну, так как не уверен, с кем из них готов дальше строить отношения.

Смотреть онлайн 7 выпуск шоу "Холостяк-8" 27. 04. 2018

Как сообщал "Обозреватель", ранее экс-участница "Холостяка" Аня назвала идеальную пару для Рождена.