"Не хочу, чтоб жалели": всплыло неожиданное признание Заворотнюк о последней беременности

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, самочувствие которой недавно резко ухудшилось, называла третью беременность абсолютно осознанным шагом.

Об этом она заявляла а интервью своему другу, журналисту Сергею Майорову, которое вышло на телеканале НТВ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Невообразимо: быть востребованной, красивой, с идеальной фигурой и матерью троих детей. Ты в своем уме? Это сознательный выбор?" – спросил журналист.

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Анастасия Заворотнюк Фото: cdnnurtv.net

"Абсолютно. Просто в какой-то момент стало понятно, что круговорот жизни – он так и будет крутить-крутить-крутить, и что-то отбирается изнутри. Выйти из круга востребованности и любимой работы было очень сложно. И поэтому это – абсолютно осознанно", – ответила женщина.

В материале отмечается, что звездная пара решила завести ребенка после 10 лет семейной жизни, когда им обоим исполнилось по 47 лет. При этом врачи отговаривали Заворотнюк от этого шага.

"Было очень волнительно, как все сложится, будет ли все хорошо... И мне очень не хотелось, чтобы меня кто-то жалел", – призналась актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга 4 стадии. Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

В связи с этим появилось много предположений, что именно могло повлиять на здоровье актрисы. Среди версий было увлечение омоложением при помощи стволовых клеток, а также наследственность. Онкологи также заявляли, что глиобластома могла развиться из-за процедуры ЭКО.

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