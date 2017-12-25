"Как-то подозрительно": в сети удивились изменению во внешности Каменских

Пользователей удивила внешность украинской певицы Насти Каменских.

После снимка, который она выложила в Instagram, они начали активно обсуждать заметные изменения.

Правда, никакого официального подтверждения их догадкам нет.

"Настя как-то подозрительно поправилась", "Почему ты не рожаешь детей?", "Если не рожает, значит, не беременная", - написали пользователи.

Правда, спустя некоторое время все комментарии были "зачищены".

Как сообщал "Обозреватель", ранее дочь знаменитого американского рэпера Эминема опубликовала в своем Instagram "горячее" фото.