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"Как-то подозрительно": в сети удивились изменению во внешности Каменских

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Пользователей удивила внешность украинской певицы Насти Каменских.

После снимка, который она выложила в Instagram, они начали активно обсуждать заметные изменения.

Правда, никакого официального подтверждения их догадкам нет.

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"Настя как-то подозрительно поправилась", "Почему ты не рожаешь детей?", "Если не рожает, значит, не беременная", - написали пользователи.

Правда, спустя некоторое время все комментарии были "зачищены".

Как сообщал "Обозреватель", ранее дочь знаменитого американского рэпера Эминема опубликовала в своем Instagram "горячее" фото.

Персона
Настя Каменских
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