Галкин отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой.

Российский юморист и ведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о якобы возможном разводе с женой – певицей Аллой Пугачевой.

Он возразил такую информацию. Соответствующий пост появился на странице звезды в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Не дождетесь, сплетники", – написал Галкин и выставил серию снимков вместе с Пугачевой. На них пара выглядела счастливой и улыбающейся.

Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой. Instagram/Галкин

Галкин и Пугачева. Instagram/Галкин

Отметим, что Галкин и Пугачева в браке с 2011 года. Ведущему – 44 года, а певице – 71. У них есть двое детей – дочь Елизавета и сын Гарри, рожденные суррогатной матерью.

Пост Галкина. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, российские артисты Филипп Киркоров и Николай Басков спровоцировали слухи о возможном разводе певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.

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