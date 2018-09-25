"Да заткнись ты, дура": народный артист России набросился с оскорблениями на зоозащитников

Представитель известной цирковой династии, заслуженный артист России Эдгард Запашный грубо прокомментировал видеозапись, где тигрица потеряла сознание во время выступления в цирке.
Ролик на своей странице в социальной сети обнародовала одна из зоозащитных организаций России.
"Да заткнись ты, дура!!! Футболисты на поле умирают!!! К вам, радикальным зоозащитникам, и будет такое отношение,так как вы необразованные и озлобленные идиоты!!! Без уважения, Эдгард Запашный!!!", - написал дрессировщик в комментарии под видео.
Напомним, инцидент с животным произошел во время выступления известных дрессировщиков Багдасаровых в Магнитогорском цирке, передает Губернiя Daily.
Тигрица упала в обморок во время выступления, после прыжка она забилась в конвульсиях, дрессировщики реанимировали ее прямо на манеже. Дрессировщик несколько раз тыкает в тигрицу палкой, за хвост оттаскивает ее от края манежа. Зверя три раза обливают водой из ведра, после чего тигрица приходит в себя.
Стоит отметить, что всего полтора месяца назад на выступлении самого Запашного прямо на манеже произошла драка между животными, а во время другого выступления тигрица напала на самого дрессировщика.
ЧТО МОЖНО ЖДАТЬ ОТ ЧЕЛОВЕКА @zapashny.ru , КОТОРЫЙ ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАРАБАТЫВАЕТ НА ЧУЖОЙ БОЛИ И СТРАДАНИЯХ, НА РАБСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ ЗА СЕБЯ ПОСТОЯТЬ, КТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВ И АБСОЛЮТНО НЕ ЗАЩИЩЕН В ЭТОЙ СТРАНЕ НИ ОДНИМ ЗАКОНОМ⁉️ @dumagovru @burmatoff @vlasovldpr @bondarenko.blog @oleg.lebedev.kprf ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЯ! ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ! Страна реально ДЕГРАДИРУЕТ‼️🤦🏼♀️🤬 ПОСТ ОТ 👉🏻 @lis_help_animals with @get_repost ・・・ Временный ПОСТ! А вот и очередные оскорбления от "народного артиста" страны в сторону зоозащитников и просто людей, которые выступают против эксплуатации животных в цирках! ➡️ @kristinapolyaeva К-культура! Браво 👏 Оказывается мы все с вами дураки без образования! Злые люди, которые жалеют животных! Проведение параллели с футболистами вообще странное! Мы бы на месте футболистов обиделись, что их сравнили с клоунами на арене цирка, хотя.. ПРОСИМ МАКСИМАЛЬНЫХ РЕПОСТОВ @vozmuschenec_narodniy @free.fip @strekoza_top
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, знаменитый российский дрессировщик и директор Большого цирка Эдгард Запашный попал в масштабное ДТП с участием четырех машин в Москве.