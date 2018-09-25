"Да заткнись ты, дура": народный артист России набросился с оскорблениями на зоозащитников

Представитель известной цирковой династии, заслуженный артист России Эдгард Запашный грубо прокомментировал видеозапись, где тигрица потеряла сознание во время выступления в цирке.

Ролик на своей странице в социальной сети обнародовала одна из зоозащитных организаций России.

"Да заткнись ты, дура!!! Футболисты на поле умирают!!! К вам, радикальным зоозащитникам, и будет такое отношение,так как вы необразованные и озлобленные идиоты!!! Без уважения, Эдгард Запашный!!!", - написал дрессировщик в комментарии под видео.

Напомним, инцидент с животным произошел во время выступления известных дрессировщиков Багдасаровых в Магнитогорском цирке, передает Губернiя Daily.

Тигрица упала в обморок во время выступления, после прыжка она забилась в конвульсиях, дрессировщики реанимировали ее прямо на манеже. Дрессировщик несколько раз тыкает в тигрицу палкой, за хвост оттаскивает ее от края манежа. Зверя три раза обливают водой из ведра, после чего тигрица приходит в себя.

Стоит отметить, что всего полтора месяца назад на выступлении самого Запашного прямо на манеже произошла драка между животными, а во время другого выступления тигрица напала на самого дрессировщика.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, знаменитый российский дрессировщик и директор Большого цирка Эдгард Запашный попал в масштабное ДТП с участием четырех машин в Москве.