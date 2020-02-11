"Бред": Данилко вступился за песни на русском в Нацотборе на "Евровидение"

Певец, шоумен, судья Национального отбора на конкурс "Евровидение" Андрей Данилко заявил, что язык, на котором участники отбора исполняют песни, "вообще не имеет никакого значения".

"Это бред людей, настроенных не на созидание, а на разрушение. Я не хочу даже это обсуждать", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя осуждение, которому в соцсетях подвергаются конкурсанты, исполняющие песни на русском языке.

По его словам, "Национальный отбор – это единственна площадка в Украине, на которой можно показать новые коллективы, новых людей. Это их первые шаги. Это круто! Но нет, надо всё это обоср*ть, искать какие-то проблемы, искать какие у кого анализы".

Андрей Данилко

Как убежден шоумен, те, кто критикует молодых артистов за выбор русского языка, стремятся "получить хайп, привлечь к себе внимание, спровоцировать людей, потому что они никому не нужны".

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Как писал OBOZREVATEL, 8 февраля состоялся первый полуфинал украинского Нацотбора на Евровидении. По результатам зрительского и судейского голосования, в финал прошли KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A. Накануне отбора певица Екатерина Гуменюк (Ассоль) рассказала, что исполнит песню на русском языке, что вызвало возмущение в сети.

Ранее певица Оля Полякова заявила, что слушателям "все равно", на каком языке исполняется песня. "Я думаю, очень хорошо иллюстрируют, что вопроса языка у людей нет. Это разгорается в политическом поле, на телевидении. В жизни этого нет. Людям все равно. Они готовы петь с тобой на любом языке", - сказала она.

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