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11 февраля • обновлено в 09:25
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"Бред": Данилко вступился за песни на русском в Нацотборе на "Евровидение"

1.4т
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Певец, шоумен, судья Национального отбора на конкурс "Евровидение" Андрей Данилко заявил, что язык, на котором участники отбора исполняют песни, "вообще не имеет никакого значения".

"Это бред людей, настроенных не на созидание, а на разрушение. Я не хочу даже это обсуждать", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя осуждение, которому в соцсетях подвергаются конкурсанты, исполняющие песни на русском языке.

По его словам, "Национальный отбор – это единственна площадка в Украине, на которой можно показать новые коллективы, новых людей. Это их первые шаги. Это круто! Но нет, надо всё это обоср*ть, искать какие-то проблемы, искать какие у кого анализы".

Андрей Данилко

Андрей Данилко

Как убежден шоумен, те, кто критикует молодых артистов за выбор русского языка, стремятся "получить хайп, привлечь к себе внимание, спровоцировать людей, потому что они никому не нужны".

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Как писал OBOZREVATEL, 8 февраля состоялся первый полуфинал украинского Нацотбора на Евровидении. По результатам зрительского и судейского голосования, в финал прошли KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A. Накануне отбора певица Екатерина Гуменюк (Ассоль) рассказала, что исполнит песню на русском языке, что вызвало возмущение в сети.

Ранее певица Оля Полякова заявила, что слушателям "все равно", на каком языке исполняется песня. "Я думаю, очень хорошо иллюстрируют, что вопроса языка у людей нет. Это разгорается в политическом поле, на телевидении. В жизни этого нет. Людям все равно. Они готовы петь с тобой на любом языке", - сказала она.

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Евровидение-2020 Эксклюзив
Персона
Андрей Данилко
Место
Украина
Тег
Нацотбор на Евровидение
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