МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

"Бицуха - огонь": Галкин поразил поклонников полуобнаженным фото

2.7тЧитать новость на украинском

Российский шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал фотографию с отдыха со своим сыном Гарри.

"Замерз Маугли", - подписал он фото, выложенное в Instagram.

Фото Галкин сделал на отдыхе на итальянской Сардинии.

Поклонникам понравился снимок и физическая форма артиста.

"Бицуха - огонь!", "Мадон с младенцем", "Счастливые красавчики))" , - пишут комментаторы.

Новости
"Галкин язык свой жует": в сети показали смешное фото с Пугачевой

Многие отмечают, что Гарри похож на своего отца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галкин похвастался в сети новым фото со своей женой Аллой Пугачевой без грима.

Персона
Максим Галкин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги