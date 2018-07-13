"Бицуха - огонь": Галкин поразил поклонников полуобнаженным фото

Российский шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал фотографию с отдыха со своим сыном Гарри.

"Замерз Маугли", - подписал он фото, выложенное в Instagram.

Фото Галкин сделал на отдыхе на итальянской Сардинии.

Поклонникам понравился снимок и физическая форма артиста.

"Бицуха - огонь!", "Мадон с младенцем", "Счастливые красавчики))" , - пишут комментаторы.

Многие отмечают, что Гарри похож на своего отца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галкин похвастался в сети новым фото со своей женой Аллой Пугачевой без грима.