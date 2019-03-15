"Безвкусица и жир": Лорак нарвалась на критику из-за внешности

Украинская певица Ани Лорак, которая работает и живет в России, нарвалась на критику из-за внешнего вида.

В Instagram певица опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует с глубоким декольте, стоя на колене.

По мнению ее подписчиков, украинка набрала лишний вес. Еще некоторые не оценили образ певицы.

"Поправилась", "Полная безвкусица и жир", "Ужасно", "Такие ножки короткие", - пишут критики Лорак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак разозлила поклонников своими постановочными снимками.

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