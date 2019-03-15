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/Новости шоу-бизнеса

"Безвкусица и жир": Лорак нарвалась на критику из-за внешности

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Украинская певица Ани Лорак, которая работает и живет в России, нарвалась на критику из-за внешнего вида.

В Instagram певица опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует с глубоким декольте, стоя на колене.

По мнению ее подписчиков, украинка набрала лишний вес. Еще некоторые не оценили образ певицы.

"Поправилась", "Полная безвкусица и жир", "Ужасно", "Такие ножки короткие", - пишут критики Лорак.

Новости
"Голая будешь?" Лорак разозлила сеть внешним видом
"Безвкусица и жир": Лорак нарвалась на критику из-за внешности
"Безвкусица и жир": Лорак нарвалась на критику из-за внешности
"Безвкусица и жир": Лорак нарвалась на критику из-за внешности
"Безвкусица и жир": Лорак нарвалась на критику из-за внешности
"Безвкусица и жир": Лорак нарвалась на критику из-за внешности
"Безвкусица и жир": Лорак нарвалась на критику из-за внешности
"Безвкусица и жир": Лорак нарвалась на критику из-за внешности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак разозлила поклонников своими постановочными снимками.

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Персона
Ани Лорак
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Junio Van
Junio Van
Скоро и музыки в/на уже не останется, все сбежали )) с евро-вид. опростоволосились тоже рагули ))
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