MONATIK, Дантес и Санина превратились в троллей для анимационного хита

Анимационный хит "Тролли 2: Мировое турне" от волшебников DreamWorks Animation представил яркую команду звезд украинского дубляжа. У каждого свой характер и свой собственный музыкальный стиль.

В анимационном фильме приняли участие MONATIK (Принц Ди), Юлия Санина (Королева Барб), Владимир Дантес (Король Троллекс), TAYANNA (Дикая Дикси).

Новое невероятное приключение ожидает ярких троллей, которые окажутся далеко за пределами своего королевства и своей привычной жизни. Герои узнают, что кроме них существует огромное количество других племен, и у каждого из них есть свой собственный музыкальный стиль: фанк, кантри, техно, классика, поп и рок.

MONATIK Пресс-служб

На пороге новых вызовов и угроз тролли зазвучат в полную силу разными голосами!

MONATIK (Принц Ди) зажег в ритме фанка.

Артист с восторгом поделился впечатлениями: "Герой запал мне в душу еще во время кастинга. Во-первых, Музыка! Я обожаю музыку в стиле фанк и часто вдохновляюсь ею во время работы над собственным репертуаром. Во-вторых, я очень люблю Андерсона Пака, который озвучил Принца Ди в оригинальной версии анимации. Дубляж – процесс непростой: тебе нужно полностью перевоплотиться в своего персонажа, даже двигаться так, как это делает он. Но одновременно это и крутой челлендж! В течение всего рабочего процесса мне невероятно импонировало настроение, музыка и песни героя, а ещё – Принц Ди дарит витамин D. Для нашей семьи анимация "Тролли" – одна из самых любимых историй. Мы с сыновьями знаем наизусть, наверное, каждую песню, которая звучит там. Надеюсь, дети удивятся, когда услышат мой голос в новой части".

Харизматичная фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина подарила свой голос безудержной королеве хард-рока Барб.

Певица была в восторге от своей героини: "Какая же она крутая! Барб – частично мое alter ego, она искренне верит, что рок спасет мир и ее цель – доказать это всем вокруг. Правда, методы она выбирает несколько брутальные, но в скором времени понимаешь, что на самом деле Барб –хорошая девочка, которая просто немного запуталась. Внешне моя героиня даже чем-то похожа на меня: яркая, дерзкая, она любит экспериментировать и примерять новые образы. Приключение "Тролли 2: Мировое турне" – это визуально и технически совершенный продукт, а еще они впервые в истории анимации затронули очень интересную музыкальную тему. Эта борьба стилей, дружеские шутки между музыкантами разных направлений и много разной музыки. Каждый выберет для себя любимого тролля – и взрослые, и дети. А я свой выбор уже сделала!".

Король Троллекс – дебют в дубляже для певца и телеведущего Владимира Дантеса. Похоже, что новый опыт подарил ему множество ярких впечатлений: "Я давно хотел испытать силы в дубляже анимации, ведь сам обожаю, мультики и смотрю все новые релизы. И тут такая возможность! Скажите, что может быть круче короля техно?! Троллекс драйвовый, стильный, яркий, и, что самое важное, он всегда на позитиве. Троллекс заботится о своих подданных и всегда излучает добро. Девиз моего персонажа мне нравится – семья, любовь и музыка. Работа в проекте была настоящим вызовом, особенно необычным для меня был вокал. Я выкладывался на все 100%. Всех приглашаю в кино, пусть ритм зажигает вас!".

Непревзойденная TAYANNA перевоплотилась в кантри-звезду Дикую Дикси: "Я обожаю работать с анимацией – это так увлекательно! В повседневной жизни мы с сыном постоянно имитируем голоса, примеряем на себя необычные и интересные роли и не пропускаем ни одной премьеры мультиков. С Дикой Дикси у нас много общего: она волевая, талантливая и стремительная смелая девушка, которая вас точно удивит. А еще Дикси - стильная красавица и очень одаренная исполнительница кантри. Признаюсь честно, во время работы немного нервничала, ведь не знала, удастся настроить тембр голоса на нужную тональность, так как кантри - непростой музыкальный стиль. Искренне надеюсь, что мне это удалось. Поэтому обязательно идите в кино, чтобы насладиться ярким приключением, услышать нас с Дикси и зарядиться новыми суперхитами".

Смотрите яркое анимационное приключение "Тролли 2: Мировое турне" в кино с 19 марта!

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