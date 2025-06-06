Звезда 'Секса в большом городе' Сара Джессика Паркер объяснила, почему взяла на съемки книгу Навального, и сделала заявление о 'хорошем россиянине'

Американская актриса Сара Джессика Паркер, звезда культового сериала "Секс в большом городе", наконец-то прокомментировала скандал, который возник после того, как ее заметили на съемках с мемуарами российского оппозиционера Алексея Навального. Осенью 2024 года она появилась на съемочной площадке фильма "И просто так" с книгой "Патриот", обложка которой украшена портретом Навального.

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В своем заявлении Паркер заверила, что не преследовала никакой политической демонстрации. После нескольких месяцев молчания Паркер прокомментировала ситуацию в интервью Wysokie Obcasy.

"Я купила эту книгу для себя. Я хотела прочитать эту книгу, и заказала ее заранее, потому что я ждала. Я знала, что эта книга будет опубликована под таким названием, и я стараюсь читать как можно больше об остальном мире. Я стараюсь уделять как можно больше внимания Восточной Европе, так же как и Западной, и очевидно, что Навальный сыграл большую роль в восточноевропейской политике, и я очень проникаюсь его историей, и я не одна такая", – заявила Джессика Паркер.

Напомним, "хороший русский" Алексей Навальный, несмотря на оппозиционность к Путину, никогда не признавал оккупации Крыма, не осуждал военные преступления России и нередко высказывался в духе имперской пропаганды.

Его мемуары "Патриот", изданные в США 22 октября 2024 года издательством Knopf, были написаны после отравления "Новичком" и во время заключения в колонии, где он находился до своей смерти 16 февраля 2024 года. В книге политик подробно описывает свой путь – от юности до политической борьбы, объясняя, почему вернулся в Россию из Германии: он, мол, "слишком любил Россию и русских", чтобы остаться за границей.

Отдельный раздел мемуаров посвящен его увлечению советскими диссидентами, однако вместо борьбы в эмиграции Навальный ставил перед собой цель "объединить россиян" и вдохновить их на создание новой социальной системы – честной, но с очевидным акцентом на русский патриотизм, а не на денацификацию имперского мышления.

Несмотря на попытку Паркер дистанцироваться от политического подтекста, использование книги в сериале было воспринято многими как намеренный жест. Издание Vogue даже назвало книгу в ее руках "знаком политического пробуждения". Но в условиях полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, такие символы становятся опасными – они легализуют токсичный нарратив, будто "не все русские одинаковые", забывая, что и "хорошие русские" редко выступали против войны на деле.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" рассказал о личном разговоре с Сарой Джессикой Паркер в Нью-Йорке. Как отметил ветеран, актриса якобы поддерживает Украину в войне с РФ.

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