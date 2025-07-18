Украинский актер, который имеет бронь от театра, присоединился к силам ПВО и рассказал, платят ли за это

Украинский актер и звезда фильма "Киборги" Роман Ясиновский поделился, что хотя и получил бронирование от мобилизации как работник театра, хочет быть полезным для армии. 42-летний артист добровольно подал заявку на вступление в силы противовоздушной обороны и уже даже встречался с командиром роты.

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Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. Как отметил актер, если его заявку окончательно согласуют, то он будет служить в ПВО на волонтерских началах.

"У меня есть официальная бронь от театра. Но я скажу честно, если у меня исчезнет бронь, я пойду служить. Сейчас, например, я подал заявку в ПВО. И мою заявку уже рассмотрели. Вчера у меня была встреча с командиром роты. И вот будет встреча с командиром батальона. Если согласуют, мы договоримся, когда я пойду учиться и я буду работать в ПВО. Это бесплатно, на волонтерских началах", – поделился артист.

Роман Ясиновский также обратился к согражданам, которые имеют бронь, однако хотят делать что-то полезное для государства, также присоединятся к силам ПВО. По словам актера, из-за постоянных обстрелов РФ украинцы и так не всегда могут поспать, поэтому эти неспокойные ночи можно проводить, находясь на службе.

В частности звезда "Киборгов" признался, что осуждает артистов, которые после начала полномасштабной войны сбежали из Украины. Как отметил актер, он около 25 раз пересекал границу, однако каждый раз возвращался на Родину, ведь хочет быть полезным.

Напомним: в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Роман Ясиновский рассказывал, что до начала большой войны неоднократно работал в России. Артиста приглашали на съемки в страну-агрессора, а также он ездил туда на гастроли с театром "Дах". По словам знаменитости, у него всегда были неоднозначные впечатления от РФ, а россиян он никогда не воспринимал как "братьев".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Пташка" из "Азовстали" объяснила, на какие деньги живет после плена и почему не получает официальную зарплату в армии.

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