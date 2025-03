Звезда Гарри Поттера в 37 лет завела страницу на OnlyFans с необычным контентом

37-летняя британская актриса Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере, объявила о запуске своего аккаунта на платформе OnlyFans. Однако в отличие от большинства знаменитостей, ее контент будет не эротическим, а посвященным волосам.

В своем Instagram Кейв поделилась видео, где рассказала, что будет предлагать подписчикам "лучшее качество звуков волос" и "очень чувственные вещи". Актриса пояснила, что ее контент ориентирован на людей, имеющих фетишизм к волосам, но в то же время подчеркнула, что не будет публиковать ничего откровенного.

"Я запускаю OnlyFans, он не сексуальный", – сказала она в своем подкасте Before We Break Up Again, отметив, что платформа содержит не только откровенный контент. "Фетиш необязательно означает сексуальность", – объяснила она, передает Variety.

Кейв также рассказала, что решила попробовать OnlyFans в течение года, чтобы улучшить свое финансовое положение. "Моя цель? Выбраться из долгов, сделать дом безопасным, переклеить обои, заменить крышу", – написала актриса в своем блоге.

Джесси Кейв дебютировала во франшизе о Гарри Поттере в 2009 году и появилась в последних фильмах серии. Она также сыграла в фильмах "Большие надежды", сериалах "Черное зеркало" и "Индустрия", а также работала в озвучке.

OnlyFans все чаще становится источником заработка для актеров. К примеру, певица Лили Аллен недавно призналась, что ее аккаунт с фото ног приносит больше дохода, чем музыка на Spotify. А звезда Клана Сопрано Дреа де Маттео рассказала, что смогла спасти свой дом от выкупа благодаря OnlyFans.

