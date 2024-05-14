Звезда фильмов Marvel Крис Гемсворт нарушил важное правило на Met Gala 2024

Главный актер фильмов "Тор" и "Мстители" Крис Гемсворт признался, что во время фестиваля костюмов Met Gala 2024 уклонился от протокола во время модного мероприятия и фотографировался, что запрещено на мероприятии. Более того, это не было одно или два фото, а, по словам звезды, "куча селфи".

Известно, что Met Gala позиционирует себя как шоу без телефонов, поэтому любой снимок или даже ответ на сообщение является нарушением правила. Однако известно, что более пристально контролируют публикации фотографий с места событий в соцсетях. И хотя Гемсворт так и не показал ни одного фото, он не смог смолчать и рассказал в интервью E! News о своей пакости.

"Купа селфи. Селфи везде. Много селфи в моем телефоне. Например... Когда я это сделал? Удалим это", – сказал он.

На Met Gala 2024 Гемсворт прилетел из Австралии с женой актрисой Эльзой Патаки. Нынешним дресс-кодом бала был "Сад времени", а основной тематикой "Спящие красавицы: пробуждение моды", из-за чего супруги появились на "красной" дорожке в синхронных нежных образах. Звезда "Мстителей" надел костюм-тройку кремового цвета от бренда Tom Ford, а его любимая – длинное золотистое платье с горловиной, украсив прическу золотой диадемой.

"Мы с женой живем в Австралии. Поэтому от любого большого шоу-награждения мы не устали, потому что оно все еще новое и увлекательное. И это, в частности, эклектическая группа людей, отличающаяся от обычной толпы, знаете, кинопремий, которые мы проводим… спортсмены, музыканты, художники, поэтому мы провели действительно веселую ночь", – рассказал Гемсворт.

Напомним, публику озадачило поведение Кары Делевинь на Met Gala 2024. Некоторые даже предполагали, что актриса под наркотиками.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал, какие еще правила существуют на Met Gala, которые пристально контролируют. Существуют и некоторые странные традиции, такие как обязательная оплата своего приглашения и предварительное согласование образов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!