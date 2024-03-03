Знаменитые супруги-рестораторы Дмитрий Борисов и Елена Борисова развелись после 10 лет брака

Знаменитые украинские супруги-рестораторы Дмитрий Борисов и Елена Борисова объявили о разводе. Пара прожила в браке 10 лет. У них семь общих детей, а также ряд известных заведений по всей Украине.

Елена Борисова на своей странице в Facebook написала щемящее сообщение о решении расстаться с мужем. Впрочем, ресторатор отметила, что останется с эксом партнерами по бизнесу – они продолжат работать вместе.

"Мне было трудно позволить себе сообщить об этом факте из моей личной жизни. Прежде всего, из-за уважения к семьям, которые за эти годы упустили возможность быть вместе, несмотря на их настоящую волю и преданность друг другу. Вокруг столько страшных испытаний, что чувствуется неуместным говорить вслух о своем, но как человек, не терпящий ложь или двойные стандарты, как человек публичный, не могу позволить себе скрывать факты от тех, кто годами с уважением следил за нашей парой, поэтому после многочисленных вопросов один раз напишу здесь без лишних подробностей: наш с Дмитрием брак закончился, в январе мы официально развелись", – сообщила бизнесвумен.

Елена также отметила, что отпускает любимого, а точнее бывшего любимого, "с уважением и признательностью". Она подчеркнула, что пара делает все возможное, чтобы их разрыв не повлиял на детей.

"Благодарность за наших детей, продуктивное партнерство, полный драгоценных моментов опыт. Все имеет ценность. Даже то, что завершается. Не идеализирую ничего. Сейчас продолжается переходный период, который каждый, кто разводится, проходит в несколько непростых этапов. Поэтому для меня есть несколько приоритетов: В первую очередь, для меня важно, чтобы наши решения взрослых как можно меньше повлияли на детей, я создавала и буду создавать для них безопасное пространство, которое строится на любви, уважении и безусловном принятии. Пространство, за которым стоит множество невидимых усилий. Во-вторых, наши личные отношения никак не влияют на работу компании, отношения с командой и партнерами", – прокомментировала Борисова.

Резюмируя, Елена призналась, что сейчас переживает непростой период, но "он тоже о любви".

Это болезненный путь к себе, сквозь сомнения и неуверенность. Это новый уровень ответственности перед всеми, кто от тебя зависит. Но этот путь стоит уважения к себе и ко всему, что наполняет жизнь взрослых людей с опытом. И он тоже – о Любви", – закончила ресторатор.

Отметим, Борисовы являются владельцами таких известных заведений, как "Белый налив", "БПШ", "Мушля", "Канапа", "Охота на овец", "Любчик".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская ведущая и участница первого сезона любовного реалити "Холостяк" Марина Аристова сообщила о разводе с мужем – бывшим народным депутатом от "Слуги народа" Юрием Аристовым, который в разгар полномасштабной войны незаконно выехал за границу под предлогом "рабочей поездки" и отдыхал в элитном отеле на Мальдивах. Телезвезда и скандальный политик прожили в браке 13 лет.

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