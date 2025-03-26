Жила на кладбище 40 дней: вдова героя Украины приняла участие в шоу-перевоплощении и довела до слез сеть. Фото до и после

Вдова украинского защитника Сергея Багулова, который с 2014 года защищал Родину в рядах ВСУ, однако погиб осенью 2022-го в Луганской области, Марина Багулова стала участницей шоу-перевоплощения визажиста Егора Андрюшина "Красота в тебе". В рамках проекта женщина поделилась болезненной историей своей жизни, которая не оставила равнодушными ни звездных гостей, ни пользователей сети.

Видео дня

Марине Багуловой пришлось пережить неудачную беременность, диагностирование онкологии, а со временем и потерю мужа, что стало невероятно сильным ударом и даже заставило жалеть о том, что она раньше не отошла в засветы. В определенный момент у женщины опустились руки, однако со временем она все же пришла в себя, а с помощью Егора Андрюшина, Натальи Могилевской и Илоны Гвоздевой изменилась не только снаружи, но и внутри. Видео с перевоплощением появилось на YouTube-канале эксперту по макияжу.

Марина Багулова поделилась, что 21 год тому назад на свет появилась ее дочь. Они с мужем мечтали о втором ребенке, однако у нее не получалось забеременеть. Со временем женщина почувствовала, что у нее плохое самочувствие и обратилась к врачам, которые сообщили: она носит малыша под сердцем.

"Но после обследований у меня обнаружили онкологию. Врачи сказали, что сохранять плод не будем. Написали направление на прерывание беременности. Муж был в наряде, я позвонила ему и рассказала, что у меня рак. Он через час приехал. Он тогда сказал мне такую фразу: "Если тебя не станет, в тот же день не станет и меня". Я это запомнила, потому что когда он погиб на войне, я себя корила, что живу, а он обещал не жить", – поделилась героиня шоу.

Однако, несмотря на все отговорки врачей и просьбу любимого, Марина Багулова оставила ребенка. С течением времени на свет появился их сын. Женщина думала, что жизнь пойдет к лучшему, однако все сложилось не так. Война забрала жизни ее мужа.

"В заключении о смерти написано, что ранения всех видов. Там "глушили" чем могли. Однако он сохранил жизнь всего личного состава. Я начала жить на кладбище. 40 дней. Думала, что и меня там закопают. Я сожалела, почему я раньше не умерла", – рассказала женщина.

После того, как Марина Багулова поделилась своей историей, начался путь ее внутренних и внешних перемен. Она работала со звездными экспертами, а в конце шоу поразила своим перевоплощением.

Пользователи сети не смогли сдержать эмоций после просмотренного, и оставили под видео много комментариев:

"Слезы рекой шли от истории героини. Егор, вы молодец, что создали такой проект".

"Госпожа Марина, сочувствую вашей потере, плакала вместе с вами. Но вы невероятная женщина, ваша красота и сила внутри вас и они сверхмощны!"

"Марина такая волевая, я восхищаюсь! Желаю счастливой судьбы!"

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