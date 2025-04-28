Могут быть хорошими политиками: юморист-нардеп Роман Грищук раскрыл, как относится к артистам, которые идут в Верховную Раду

Украинский народный депутат от партии "Слуга народа", бывший юморист "Мамахихотала" и телеведущий Роман Грищук поделился своим видением участия артистов в политике. Он считает, что профессиональное прошлое человека не должно быть определяющим критерием для оценки его политических возможностей.

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По его мнению, чем разнообразнее состав парламента по профессиональному и жизненному опыту, тем эффективнее станет работа Верховной Рады. Грищук подчеркнул в интервью "Люкс ФМ", что нельзя судить о способности человека быть эффективным народным избранником только на основе его предыдущей профессиональной деятельности.

"Депутаты – это представительная функция, то есть люди, которые наделены правом голоса и представляют всех людей. Чем более диверсифицированы будут эти люди из разных сфер, имея разный жизненный опыт, тем, мне кажется, будет лучше. Невозможно и неправильно оценивать человека только по тому, кем и какие у него были профессиональные навыки до этого. Потому что очень много юристов, которые не находят себя в зале Верховной Рады и нормально себя не представляют. Есть представители других профессий, которые становятся хорошими политиками", – подчеркнул нардеп.

Сам Роман Грищук является примером человека, успешно реализовавшегося сначала в творческой сфере, а впоследствии в политике. Он учился в школе, которую окончил с золотой медалью, а высшее образование получал в Киевском политехническом институте на медико-инженерном факультете. Еще во время студенческих лет активно занимался юмором – играл в школьном и студенческом КВН, сотрудничал с "Кварталом 95".

В 2012 году Грищук создал юмористическую студию "Мамахихотала", впоследствии переросшую в известный медийный проект с собственным шоу на телеканале "НЛО TV". Среди его телевизионных работ также сериалы и интернет-проекты "Як гартувався стайл", "Нова поліція", "Маслюки" и мультсериал "Небезпечна зона".

В 2019 году журнал Forbes признал Грищука одним из тридцати украинцев, добившихся значительного успеха до 30 лет. В том же году он прошел в Верховную Раду IX созыва как народный депутат. В настоящее время работает в комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

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