Жена Бориса Джонсона показала фото из семейного отдыха в Греции с полуторамесячным наследником экс-премьера

Не так давно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз. У него и его супруги Кэрри родился третий общий ребенок – мальчик, которого назвали Фрэнк Альфред Одиссей. Вместе с малышом, а также его братом Уилфом и сестрой Роми, семейство отправилось на отдых в Грецию, откуда Кэрри показала серию атмосферных снимков.

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35-летняя жена политика не боится показывать лицо новорожденного сына, поэтому полуторамесячного малыша можно увидеть на многих фото с его первого заграничного отдыха. Кадрами миссис Джонсон поделилась на личной странице в Instagram.

Известно, что семья отдыхает на острове Эвия.

Бориса Джонсона на обнародованных фотографиях не видно. Вероятно, он взял на себя обязанности фотографа и оператора, а потому остается за кадром.

Тем временем пользователи сети могут рассмотреть умилительные снимки трехлетнего Уилфа и полуторогодовалой Роми. Они с интересом исследуют местные пляжи, гуляют и загорают.

Самый младший член семьи на своих первых каникулах также нежится под солнышком и, в основном, проводит время на руках у мамы или папы.

Напомним, Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз 5 июля. Многодетная мама неделю спустя показала первые фотографии младшего сына.

Ранее OBOZREVATEL писал о всех детях Бориса Джонсона, который за последние полтора года стал большим другом Украины. Впервые политик стал отцом в 1993 году, когда работал журналистом. Тогда у него родилась дочь, которая пошла по его стопам. Что известно о ней и других наследниках экс-премьера – читайте в нашем материале.

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