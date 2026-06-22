Зеленский раскрыл, чем занимается и где живет его 21-летняя дочь, которую уже давно никто не видел

Президент Украины Владимир Зеленский, который редко говорит о своих детях в публичном пространстве, поделился интересными подробностями из жизни 21-летней дочери Александры. Как рассказал украинский гарант, в этом году девушка заканчивает бакалавриат в университете, а недавно на "отлично" сдала последний экзамен.

Видео дня

По словам Зеленского, его дочь, которую давно не видели на публике, сильно повзрослела как внешне, так и внутренне, ведь у нее много глубоких мыслей на разные темы. Президент убежден, что на такое повышение уровня осознанности Александры непосредственно повлияла война, ведь девушка продолжает жить в Украине и сталкивается со всеми вызовами. Об этом украинский президент рассказал в интервью Алле Мазур.

"Дочери 21 год. Вчера был последний экзамен – сдала на отлично. Мы с ней дружим. Она больше рассказывает мне о себе, потому что я интересуюсь. Времени нет, но очень хочется пообщаться уже не с ребенком, а со взрослым человеком", – сказал президент Украины.

Как отметил Владимир Зеленский, он полагает, что дочь продолжит обучение и поступит в магистратуру. Однако это решение Александра примет сама, без какого-либо влияния со стороны родных. Для Зеленского важно лишь то, что девушка получает образование в Украине.

"Для меня, как для гражданина Украины, важно, чтобы она училась здесь. Я без претензий к другим семьям. Важно не по слухам знать, что происходит в твоей стране, а быть здесь во время войны. Под обстрелами, как все наши дети. Она ходит в укрытие", – рассказал украинский лидер.

Что интересно, по словам Владимира Зеленского, несмотря на плотный график, он находит время для общения с дочерью как минимум в формате электронной переписки. Когда президент был на саммите G7, Александра интересовалась его делами, находясь сама в убежище.

Напомним, что Елена и Владимир Зеленские воспитывают двоих детей. 15 июля 2004 года на свет появилась их общая дочь Александра, а 21 января 2013 года – сын Кирилл.

Ранее OBOZ.UA писал, что Игорь Кондратюк откровенно рассказал, где и как живут его дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!