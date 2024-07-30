'Зачем это людям?' Даша Евтух не захотела раскрывать свой заработок в Instagram и озадачила ведущего

Украинская блогер и участница одиннадцатого сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Даша Евтух рассказала, что не хочет рассекречивать заработок, получаемый от рекламы в Instagram. 25-летняя девушка отметила, что ей уже приходилось сталкиваться с большим количеством хейта из-за денег.

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Об этом интернет-знаменитость сообщила в своем интервью Славе Демину. Ведущий был озадачен позицией блогера, ведь считает, что люди не должны стесняться открыто говорить о честно заработанных деньгах.

Во время разговора интервьюер проекта "Слава+" поставил гостье вопрос, звучащий в каждом выпуске: "Из чего ты сейчас зарабатываешь?". Даша Евтух спокойно ответила, что основной доход получает от рекламы, которую публикует в Instagram, однако отказалась называть сумму зарплаты: "О своих заработках я не говорю ни на одном интервью. Зачем это людям?"

Ведущего удивил ответ девушки, ведь, по его мнению, блогерство – это не легкая работа. Он сравнил представителей современной интернет-профессии с актерами, которых никто не осуждает за полученные средства. Но Даша Евтух не изменила своего мнения, ведь сталкивалась с негативными комментариями из-за денег.

"Когда я сделала донат и показала его в stories, люди начали говорить не о том, что: "О правильно, и я задоначу. Ты сделала хорошее дело и я это сделаю". Они начали говорить не о том сколько я зарабатываю, одолжи мне денег. Понимаешь, они заинтересованы с другой стороны, которая мне не приятна", – объяснила блогер.

Она добавила, что преимущественно обращает внимание на негативное мнение других, потому что слышит его даже в родном селе: "Людям легче не делать что-нибудь самому, чтобы зарабатывать так же или больше, а лучше осудить".

Ранее OBOZ.UA писал, что блогер Даша Евтух вышла на публику полуобнаженной через месяц после рождения ребенка.

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