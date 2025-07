YAKTAK со сцены Atlas Festival 2025 исполнил гимн Украины и вспомнил о Путине. Видео

Хип-хоп-исполнитель YAKTAK (Ярослав Карпук) вечером 10 июля выступил на главной сцене Atlas Festival 2025 в Киеве. Кроме собственных песен, артист спел гимн Украины под аккомпанемент акустической гитары, завершив патриотическими лозунгами, в частности об истинной сущности российского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

YAKTAK с сине-желтым флагом и рукой на сердце начал: "Ще не вмерла України і слава, і воля..." – после чего посетители фестиваля начали подпевать. Соответствующим видео поделился корреспондент издания OBOZ.UA.

Некоторые строки гимна Карпук дал исполнить только зрителям – люди пели громко и слаженно.

Наш флаг артист с Волыни держал на плечах, а потом поднял перед собой.

Завершив пение, YAKTAK выкрикнул: "Слава Украине!" – и слушатели ответили: "Героям слава!" После этого они продолжили обмениваться лозунгами: "Слава нации – смерть врагам", "Украина – превыше всего". Последним было: "Путин – ***ло!!!"

Как писал OBOZ.UA:

– 19 июля на Atlas Festival выступила финская рок-группа The Rasmus. Музыканты обратились к зрителям со словами "Слава Украине!" и "Never give up!"

– 20 июля коллектив The Rasmus раздавал автографы и делал фото с фанатами за благотворительный донат. К знаменитым рокерам выстроилась огромная очередь.

