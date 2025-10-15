'Я стою немало'. Звезда 90-х EL Кравчук высказался о своих гонорарах и ответил, перед кем никогда не будет петь

Украинский исполнитель EL Кравчук, который получил бешеную популярность в конце 90-х и начале 2000-х годов, заговорил о своих заработках. По словам певца, во время большой войны размер его доходов заметно уменьшился, и все же он не может сказать, что плохо зарабатывает, ведь получает много приглашений на концерты и имеет довольно высокие гонорары.

Видео дня

Однако, как отметил артист, он соглашается выступать далеко не перед всеми людьми, поскольку заботится о своей репутации. Об этом он рассказал в проекте "Зі своїми по суті".

"Раньше шоу-бизнес, когда было много работы, много беззаботных дней, приносил деньги. Сейчас мы ждем времена, когда будет мир и все делаем для того, чтобы наступила победа. Я сейчас не рассчитываю на какую-то прибыль, честно говорю. Это время отдавать, а не брать. Сейчас речь не идет о тех заработках, не в том количестве", – поделился певец.

По словам EL Кравчука, он как никто понимает, как это иметь много средств, а в один момент потерять чуть ли не все, ведь не прекращал развивать свою творческую карьеру даже во времена экономических кризисов. И все же, поскольку исполнитель имеет уже более 30 лет стажа на сцене, достиг определенного статуса, что сейчас положительно отражается на его заработках.

"Я стою достаточно немало. Пожалуй, меня как-то успокаивает, что гонорары хорошие, что много приглашений. У меня появилась такая новая аудитория, где есть и родители, и дети. Сейчас таки все вместе мы проводим время", – отметил артист.

Однако EL Кравчук разборчиво относится к предложениям выступить на том или ином мероприятии. Для артиста важно, чтобы люди, для которых он будет петь, не оставили "черных пятен" на его репутации.

"Не буду петь перед бизнесменами, которые сомнительны. Конечно, это люди, которые хоть чем-то поддерживали или вспоминали "русский мир" и все, что принесло моему государству такой вред. Я не хочу это забывать или прощать", – подчеркнул исполнитель.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинский режиссер раскрыл, кто из отечественных актеров имеет самые большие гонорары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!