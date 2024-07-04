'Я на грани выживания': Инна Мирошниченко призналась, что обратилась за помощью к няням, и заметила разницу в адаптации приемных детей

Адвокат и мама четырех детей Инна Мирошниченко призналась, что ухаживать за таким количеством малышей, которым, к слову, нет даже 10 лет, крайне тяжело. Именно поэтому она обратилась за помощью к няням, причем не к одной, а к двум.

Видео дня

Пока муж-телеведущий Тимур Мирошниченко пытается заработать достаточно средств для семьи, Инна не может самостоятельно выдержать нагрузку в воспитании. Как она утверждает в InstaStories, "надо постоянно крутиться".

"Тим уехал в командировку почти сразу, как нас привез. Такая жизнь родителей четырех, надо постоянно крутиться. Две няни переехали к нам, а у меня все равно впечатление, что я на грани выживания. Настолько много всего и мало меня", – отметила она.

Что интересно, Тимур Мирошниченко в разговоре с Машей Ефросининой для проекта "Квиток на Марс" рассказал, что иногда специально "выгоняет" жену из дома, чтобы она отдохнула от детей и продолжающейся круглосуточно рутины.

Как маме, Инне Мирошниченко нужно успевать делать немало вещей, поэтому без нянь ей невозможно было обойтись.

"Как бы я вывозила с одной няней, я не знаю. Потому что вчера, например, нужно было пройти полное обследование Ангелине для усыновления (обязательный этап). Найти больницу, где есть и психиатр, и онкогематолог и другие врачи, нелегко. Поехали в Боярку. Все прошло быстро, но все это затянулось до вечера. До этого заехать в детский дом за документами. А брать туда Ангелину я точно не желала. Поэтому одна бы не справилась. Марсельчик дома. Ему тоже нужно сопровождение. А потом еще успеть вернуться в Киев и забрать Мию и Марка из садика. Вот эти пазлы "как все успеть" забирают много энергии. Подписываю эту сториз в очереди в службу по делам детей. Есть время", – объяснила она нехватки дополнительных часов в сутки.

В частности, каждый ребенок в семье нуждается в индивидуальном подходе в воспитании, особенно приемные – 3-летний Марсель и 8-летняя Ангелина, которую на прошлой неделе забрали из детского дома. Этим малышам труднее всего, ведь из одной привычной для себя среды они попадают в семью, где собственные правила, привычки и воспитание.

"У нас настолько разные адаптации. Та, которая была с Марселем, и сейчас с Ангелиной. Мы думали, мы что-то понимаем, имеем опыт. Пхаха", – посмеялась над собственной наивностью Инна Мирошниченко.

Семья Мирошниченко состоит из шести человек – супругов, биологических детей, 6-летней Мии и 4-летнего Марка, и приемных, 3-летнего Марселя и 8-летней Ангелины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Инна Мирошниченко рассказывала, с какими сложностями уже пришлось столкнуться после того, как в семье оказался еще один приемный ребенок, и почему его адаптация проходит тяжело. В свою очередь, Тимур Мирошниченко признался, как распределяется бюджет в их семье и почему пришлось создать общие счета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!