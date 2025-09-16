Выступление Артема Пивоварова на Таймс-сквер в Нью-Йорке закончилось вмешательством полиции. Видео

Певец Артем Пивоваров начал свое большое турне по Северной Америке с Нью-Йорка. Артист решил сделать сюрприз поклонникам и устроил бесплатный концерт прямо на Таймс-сквер. Но неожиданная инициатива завершилась вмешательством полиции.

Видео дня

По плану, 15 сентября в 19:00 Пивоваров должен был выполнить полноценную программу, однако городские власти запретили использование профессиональной аппаратуры и микрофонов. Несмотря на ограничения, певец не отказался от идеи и вышел к людям, спев вживую. Об этом стало известно из TikTok.

Звучали его известные хиты "Барабан" и "Рандеву". Атмосфера была по-настоящему праздничной – вокруг собралась толпа, среди которой немало украинцев с сине-желтыми флагами.

Однако после исполнения пяти песен ситуация изменилась. К Пивоварову подошли правоохранители, чтобы прекратить импровизированное шоу. Как комментирует его команда, это "должен был быть бесплатный, но полноценный концерт на Times Square, но правительство запретило использование аппаратуры и микрофона".

Тур Пивоварова по США и Канаде

В сентябре Артем Пивоваров отправился в большое турне по городам Северной Америки. Перед выступлением на Таймс-сквер он уже дал концерт в Нью-Йорке 14 сентября в формате ORCHESTRA LIVE – это программа с оркестром, которую певец повторит только в Торонто.

Далее артиста ждут концерты в Майами, Чикаго, Эдмонтоне, Сиэтле, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Завершится тур 28 сентября масштабным шоу в Avalon Hollywood.

Ранее OBOZ.UA писал, что Артем Пивоваров произнес мощную речь со сцены Atlas Festival. Артист заявил, что невероятная сила украинцев – это единство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!