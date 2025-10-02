Выписали штрафы на миллионы: кто из блогеров поплатился за рекламу казино и устроил настоящую истерику

С 1 апреля 2025 года в Украине вступил в силу закон, запрещающий рекламировать и спонсировать азартные игры. Однако это заставило далеко не всех отечественных блогеров отказаться от продвижения онлайн-казино в своих соцсетях, за что они получили серьезные наказания.

Видео дня

Государственное агентство PlayCity, осуществляющее контроль за игорным и лотерейным бизнесом, оштрафовало инфлюенсеров, которые нарушали законодательство. OBOZ.UA расскажет, кому из украинских интернет-деятелей пришлось выплатить немалые суммы из-за рекламы казино.

Елизарь Башинский

Блогер, известный в сети как Papaelik, довольно часто публиковал активные ссылки на онлайн-казино в своих Instagram-stories, более того, призывал аудиторию участвовать в азартных играх. Из-за такой деятельности PlayCity наложило на Башинского штраф в размере 600 минимальных зарплат, то есть 4,8 миллиона гривен.

Дариана Корецкая

За нарушение законодательства поплатилась и инфлюэнсер Дариана Корецкая. Она публично заявляла, что азартные игры "поднимают настроение" из-за гормонов счастья. Блогер добавляла активные ссылки на сайты для регистрации в казино и показывала, что якобы смогла выиграть там 200 долларов.

Однако в ходе проверки выяснялось, что Корецкая не имела аккаунта игрока, поэтому реклама была ложной. Государственное агентство оштрафовало ее на 4,8 млн грн.

Симбочка

Не прекратила продвигать азартные игры и Симбочка. Как сообщили в PlayCity, интернет-деятельница распространяла манипулятивную рекламу, показывала процесс игры и призывала регистрироваться на сайте онлайн-казино. Настоящего аккаунта игрока она также не имела. На Симбочку наложили такой же штраф, как и на вышеупомянутых коллег.

Русалочка XL

PlayCity установило, что инфлюенсер называла азартные игры "полезными для настроения и концентрации", показывала несуществующие выигрыши и призывала регистрироваться в онлайн казино. Блогера оштрафовали на 4,8 миллиона гривен, после чего она устроила истерику. Русалочка XL заявила, что совсем не ожидала столкнуться с такими серьезными последствиями своей деятельности.

"Я не знаю, что меня ждет дальше. Проблемы серьезные. Решать мне их придется как можно скорее. Знаете, опускаются руки", – пожаловалась блогерша.

Позже Русалочка XL выдала, что не планирует выплачивать миллионный штраф. По словам интернет-деятельницы, она обратится за помощью к адвокату и обжалует решение в суде.

"Закон новый, эта контора PlayCity появилась несколько месяцев назад. Там много своих нюансов на самом деле, с которыми можно играть, поработать немного. Вы серьезно думаете, что блогеры зарабатывают по 10 миллионов, чтобы так легко отдать 5? Такой штраф получила не только я, а с десяток блогеров. Я уверена, что ни один из них не заплатит", – сказала инфлюенсер.

"Труха Украина"

Штраф наложили и на Telegram-канал "Труха Украина", ведь специалисты из государственного агентства обнаружили: систематическую незаконную рекламу азартных игр; отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа; манипулятивные фразы типа "выиграла 2100 грн из 100", "подписчик забрал 17 тысяч" и отсутствие предупреждения о лудомании.

Какие правила предусмотрены законом по рекламе казино:

реклама разрешена только в определенных местах: в ночном эфире телевидения, в специализированных изданиях для взрослых, а также на официальных сайтах и в приложениях легальных операторов азартных игр; весь контент должен быть четко маркирован пометкой 21+; рекламировать можно только лицензированные бренды, что работают легально в Украине; категорически запрещено показывать в таких рекламных материалах несовершеннолетних, военных, медиков, волонтеров, а также использовать известных людей (кроме спортсменов); рекламные сообщения не должны содержать обещаний "легких денег", бонусов или скрытой интеграции брендов; не менее 15% площади объявления должно содержать предупреждение о риске игровой зависимости.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что у сбежавшей из Украины блогера Софии Стужук появились проблемы с законом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!