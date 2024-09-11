Выключают ли свет в доме Зеленских? Первая леди с улыбкой на устах дала честный ответ

Ошибочно считать, что в домах чиновников не выключают электроэнергию, как по всей стране. Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что жилье президентской семьи также попадает в зону отключений, поэтому им пришлось приобрести электрогенератор.

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Она во время интервью ТСН с улыбкой на устах вспомнила, как с детьми после первых российских обстрелов энергосистемы сидела при свечах. Первая леди объяснила, что теперь дома во время отключений работает генератор, хоть он приносит дискомфорт из-за громкости.

"Конечно исчезает, мы же живем в одной энергосистеме. В этом году у меня немножечко легче, потому что работает генератор. Наладили его работу. Громко, но это спасает. Но, например, когда были первые обстрелы нашей энергосистемы, когда мы все вспомнили, что такое жизнь при свечах, то у нас с детьми были вечера романтические. Даже нравилось иногда. Ужинали при свечах, книжки читали, играли в настольные игры. Когда можно было, ложились спать раньше", – призналась первая леди.

Елена Зеленская добавила, что с нетерпением ждет, когда жизнь вернется в нормальное русло без отключений света, без обстрелов и без войны.

"Мы живем все в одних и тех же реалиях. И поэтому нам всем очень хочется, чтобы все изменилось снова на нормальную жизнь, нормальное чувство жизни, чтобы дети не боялись, что завтра их жизнь снова изменится каким-то образом. Чтобы они спокойно развивались, ходили в школу, учились и включали свет, когда им захочется", – продолжила она.

В частности, первая леди призналась, что своим примером пытается показать украинцам, что во время воздушной тревоги нужно спускаться в укрытие, даже если на это нет желания. Она призналась, что каждый раз собирает своих детей и домашних питомцев и идет в бомбоубежище, однако это сильно влияет на самочувствие в течение всего следующего дня.

"Я уверена, что спускаться в укрытие очень нужно. Я спускаюсь ночью каждый раз, беру детей, должна их разбудить, берем своих собак, кота, тащим в подвал. Но я при этом понимаю, что мне повезло, что я могу спуститься в подвал в своем доме и представляю, как в это время люди идут в метро. И, к сожалению, это очень неудобно, это выматывает. Мы утром невыспавшиеся, детям нужно идти в школу, но это спасает жизнь. И раз за разом, когда мы видим, считаем жертвы после очередных обстрелов, то видим, что если бы было укрытие, если бы люди смогли спуститься, спаслись бы", – сказала Елена Зеленская.

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