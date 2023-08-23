'Вы вместе? Очень красивая пара': Огневич и Клопотенко заинтриговали фанов намеком на отношения. Видео

Знаменитая украинская певица Злата Огневич и группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" выпустили совместный трек под названием "Народжені вільними". Артистка показала поклонникам, как исполняет премьерный сингл известному шеф-повару и ресторатору Евгению Клопотенко. Фаны заметили между знаменитостями особую связь и предположили, что те в отношениях.

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На обнародованном видео исполнительница и кулинар нежно смотрят друг на друга и обнимаются. Ролик, который породил слухи о вероятном романе звезд, Огневич разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На кадрах певица поет победителю пятого сезона "МастерШеф" припев новой песни, а тот смотрит на нее влюбленными глазами. Затем знаменитости берутся за руки, не отрывая друг от друга взгляда. После этого Клопотенко обнимает певицу за талию, слегка прижимая к себе, а Огневич в это время обнимает повара за шею.

Известно, что ресторатор и артистка близкие друзья. Они тесно общаются уже больше двух лет, а однажды Клопотенко даже готовил для подруги ужин. Повар не скрывает, что певица ему симпатизирует, однако о любовных отношениях речи никогда не шло.

"Она ко мне очень хорошо относится. С теплом огромным. И я думаю, что она постоянно обо мне хорошо отзывается, и у нас прекрасные отношения", – говорил в одном из интервью Евгений.

Тем временем в соцсетях холостяка и холостячку уже поспешили сватать. Посмотрев видео, интернет-пользователи сошлись на том, что Огневич и Клопотенко – очень красивая пара.

Так, комментаторы пишут: "Вы вместе?", "Смотрит на нее, как кот не сметану", "Ну такая классная пара", "Ой, вы бы были красивой семьей", "Они точно вместе! Посмотрите, как за талию ее держит", "Помню интервью, где Демин заставил Клопотенко звонить Огневич, потому что Клопотенко она нравится", "Какая достойная, прекрасная пара! Вышла бы настоящая украинская семья!", "Какие вы милые", "Такие красивые вместе".

Как писал OBOZREVATEL, Огневич вынуждена была обратиться в полицию из-за преследователя, не дававшего ей спокойно жить. Мужчина звонил звезде, писал сообщение, ждал возле подъезда и даже спрашивал у консьержа, когда артистка возвращается домой.

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