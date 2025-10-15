Уроженец Одессы, российский певец Стас Костюшкин, который отличился пророссийской позицией и выступлениями в аннексированном Крыму, рассказал о жизни своей матери – бывшей известной советской модели Надежды Костюшкиной. По его словам, в юности ее красотой восхищалась вся Одесса, а сейчас она ударилась в веру.

В интервью еще одной предательнице, Оксане Марченко, артист поделился воспоминаниями об одесском детстве и своей матери. Надежда Костюшкина в свое время была довольно известной манекенщицей в Советском Союзе.

"У меня мама была манекенщицей, ужасно красивой. Вся Одесса была в нее влюблена. Я не знал, но мне все рассказывали. Михаил Жванецкий по ней вздыхал. Карцев, Ильченков, весь бомонд. Все хотели быть рядом с мамой", – рассказал Костюшкин.

Справка. Михаил Жванецкий – советский и российский писатель-сатирик еврейского происхождения. Почти всю свою жизнь он посвятил Одессе, однако последние свои годы находился в Москве. Еще летом 2015 года Министерство культуры Украины включило сатирика в "белый список" российских артистов, которые поддерживают территориальную целостность Украины и выступают против оккупации. Однако уже через 4 года диктатор Владимир Путин вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, а тот радостно принял награду.

Стас Костюшкин также вспомнил, как его бабушка использовала красоту дочери для маркетинга на одесском Привозе, где они торговали арбузами, выращенными дедушкой.

"Она сажала мою очень красивую маму. Она сидела. И мужчины даже не хотели покупать арбузы. Они просто хотели пообщаться с мамой", – поделился пропагандист.

В частности, Костюшкин отметил, что его мама сейчас стала очень религиозной, хотя раньше такой не была: "А сейчас мама каждый день говорит о Боге. Чем мы старше, тем мы ближе к Богу".

В сети фото Надежды Костюшкиной появляются редко. Последний раз ее снимок с детьми и внуками, где она предстала брюнеткой, видели в августе 2023 года. Также в мае 2023 года Стас Костюшкин публиковал архивное фото с мамой в молодости, поздравив ее с днем рождения и назвав "самой красивой".

Стоит отметить, что именно Надежда Костюшкина в 1976 году фотографировала сына для детского модного журнала, что стало, в определенной степени, стартом его творческой карьеры. Отец Стаса, Михаил Костюшкин, был джазовым музыкантом.

Пророссийская позиция и выступления в аннексированном Крыму

Стас Костюшкин, который родился в Одессе, но вырос в России, с 2014 года активно поддерживает российскую пропаганду. Исполнитель неоднократно выступал в аннексированном Крыму и на пропагандистских мероприятиях, превратившись в одного из рупоров Кремля. Более того, артист убежден, что Украина – это "только часть" РФ.

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину, певец работал на Кремль. Полномасштабная война не изменила его сознания – он проигнорировал нападение России на Украину и продолжил развлекать россиян. Из-за своей прокремлевской позиции Стас Костюшкин внесен в базу данных "Миротворец".

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Марченко продемонстрировала, что активно популяризировала идею "русского мира" на территории Украины еще в те времена, когда строила здесь карьеру. До начала большой войны жена коллаборациониста Виктора Медведчука начала снимать в нашем государстве проект "Паломница", в рамках которого распространяет прокремлевские нарративы.

