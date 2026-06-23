Время не щадит никого? Как изменились знаменитые супермодели. Фото

Супер модели, которые ещё несколько десятилетий назад определяли стандарты красоты на подиумах всего мира, сегодня заметно изменились внешне. Время оставило свой след на их внешности, однако многие из этих женщин по-прежнему остаются активными в индустрии моды и публичной жизни.

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Несмотря на солидный возраст, они по-прежнему остаются иконами стиля и примером для новых поколений моделей. Подробнее рассказывает OBOZ.UA.

Линда Евангелиста (61 год)

Линде Евангелисте сегодня 61 год. В 19 лет она начала свою карьеру в мире высокой моды, быстро завоевав статус одной из самых успешных моделей своего времени. Один из известных дизайнеров конца XX века называл её эталоном профессионализма и отмечал, что ей не было равных среди манекенщиц.

В 1998 году она решила временно покинуть модельный бизнес и уйти из публичной жизни.

В 2023 году Евангелиста вернулась на экраны в проекте "Супермодели" вместе с такими звездами, как Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл, а также заявила, что стала жертвой неудачной пластической операции, из-за чего на длительное время исчезла из публичного пространства.

Кэрол Альт (65 лет)

Кэрол выросла в многодетной семье и была третьим ребенком, а впоследствии продолжила дело матери, которая до рождения детей работала моделью. Уже в 1980-х годах она стремительно завоевала мировую популярность и появилась на обложках более 500 журналов.

Благодаря успеху в модной индустрии Кэрол впоследствии расширила сферу деятельности и начала работать в СМИ. В 2013–2015 годах она вела собственное телешоу, посвящённое вопросам здоровья, а также в сентябре 2013 года стала телеведущей Fox News.

Помимо карьеры в моде и на телевидении, она также известна своим активным участием в общественных проектах и медийных дискуссиях, посвящённых здоровому образу жизни.

Иман (71 год)

Иман училась в Университете Найроби, когда её заметил модельный агент и предложил попробовать свои силы в мире моды в США. Этот переезд стал судьбоносным, и уже в 1976 году она дебютировала на страницах журнала Vogue, а впоследствии стала одной из самых ярких звезд мировых подиумов.

Добившись успеха в модной индустрии, Иман сосредоточилась и на бизнесе. В 1990-х годах она основала собственный косметический бренд, ориентированный на женщин с разными оттенками кожи, которые зачастую не могли найти подходящие средства среди массовой продукции.

В 2021 году супер модель расширила свою деятельность, представив собственный аромат, который стал очередным шагом в развитии её успешного бренда.

Кэти Айрленд (63 года)

Кэти Айрленд начала модельную карьеру в подростковом возрасте, когда её заметили представители модельного агентства. В 1980-х годах она стала одной из самых популярных моделей США и сотрудничала с ведущими модными брендами и журналами. Мировую известность ей принесли съемки для Sports Illustrated Swimsuit Issue, на обложке которого она появлялась три раза подряд.

После завершения карьеры на подиуме она успешно реализовала себя в бизнесе, создав собственную международную компанию.

Павлина Поризкова (61 год)

Павлина Поризкова начала модельную карьеру ещё в подростковом возрасте и очень быстро стала одной из самых успешных моделей 1980-х годов. Мировую известность ей принесли обложки ведущих модных журналов, а также сотрудничество с самыми известными брендами индустрии моды.

В 1988 году Поризкова заключила с компанией Estée Lauder контракт на 6 миллионов долларов, который на тот момент стал одним из крупнейших в истории модельного бизнеса.

Помимо работы на подиуме и фотосъёмок, она успешно реализовала себя в кино и на телевидении. Широкой аудитории Павлина также известна как одна из судей шоу "Топ-модель по-американски".

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