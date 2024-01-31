Владимир Зеленский раскрыл секрет, как держит себя в форме

Украинский президент Владимир Зеленский регулярно занимается спортом или делает элементарную зарядку, чтобы побороть лень и держать себя в форме. Обычно он старается больше двигаться перед сном или после пробуждения.

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Лидер украинцев также пошутил, что в его возрасте есть торт более опасно, чем раньше, поэтому в сладостях он себя ограничивает. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкой журналистке, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента.

"Если честно, я стараюсь еще следить за собой, немного заниматься зарядкой, спортом", – поделился президент Украины.

На спортивные занятия он выделяет от 40 до 60 минут в день. Где бы ни останавливался Владимир Зеленский, он пытается найти возможность регулярно тренироваться.

"Пытаюсь иметь 40 минут – максимум один час – для любых движений. Скажу вам откровенно, просто гулять у меня нет возможности, поэтому у меня есть большой комплекс в любом месте. Даже здесь я могу это сделать. Имеет значение только одно – это побороть лень утром или поздно вечером, когда возвращаешься из одного кабинета в другой кабинет", – рассказал Владимир Зеленский.

До начала полномасштабного вторжения президент почти каждый день обращался к украинцам из спортзала. Сейчас на тренировку у него есть гораздо меньше времени, а мотивационные фото гарант не делает.

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