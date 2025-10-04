Владимир Остапчук подарил жене второй роскошный автомобиль за два года. Фото

Украинский ведущий Владимир Остапчук сделал своей жене – Екатерине – впечатляющий подарок на третью годовщину брака. Шоумен приобрел для любимой люксовый автомобиль. Что интересно, в прошлом году он уже радовал маму своего сына роскошной машиной, однако, похоже, решил обновить ее автопарк.

Екатерина Остапчук стала обладательницей белого Range Rover Velar 2025 года выпуска. Кадрами с эффектным подарком блогер поделилась на личной странице в Instagram.

"С годовщиной нас! 3 года! Спасибо, любимый. Контракт продлен еще на год", – написала жена ведущего.

Екатерина Остапчук обнародовала серию фотографий и видео, где торжественно забирала новенькую машину. Она показала, как сняла со своего Range Rover специальную накидку, а позже сделала небольшой обзор кожаного салона. Стоимость такого автомобиля стартует от более 3 миллионов гривен.

Подписчики Екатерины Остапчук разделили с ней радость от такого роскошного презента, поэтому оставили немало приятных слов в комментариях:

"Боже, какой красивый салон. Поздравляю! Машинка просто вау".

"Поздравляю с таким подарком".

"Поздравляю вас! Владимир невероятный мужчина! Тимофей (сын Владимира и Екатерины Остапчуков. – Ред.) на фото радуется больше всех!".

Заметим, что осенью прошлого года шоумен подарил своей жене первое собственное авто. Владимир Остапчук приобрел для избранницы элитную машину марки BMW. Как рассказывала блогер, одной из основных целей этой покупки было обеспечение комфорта.

"Очень неудобно было жить за городом и быть привязанной к авто мужа, а с малым надо будет ездить в больницу и так далее", – отмечала Екатерина Остапчук.

