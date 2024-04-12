УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Видео, которое заставит плакать. Маленькая беженка из Украины спела на украинском Let it go в аэропорту и стала звездой сети

Анна Кравчук
Шоу Oboz
3 минуты
996
Видео, которое заставит плакать. Маленькая беженка из Украины спела на украинском Let it go в аэропорту и стала звездой сети

В сети стало вирусным видео, на котором маленькая очаровательная девочка решается подойти к известному блогеру-пианисту Emilio Piano и просит сыграть для нее мелодию из мультфильма "Холодное сердце". Музыкант соглашается, а потом удивляется, ведь крошечная красавица начала петь. Сначала девочка исполняла песню на английском, как вдруг перешла на украинский, и удивила уже интернет-пользователей из Украины. Как потом поняли зрители, на видео они увидели Амелию Анисович. Это та самая украиночка, которая пела для людей в киевском бомбоубежище во время ракетной атаки в начале полномасштабного вторжения.

Амелия вместе с семьей проживает в Польше, куда они смогли выехать вскоре после 24 февраля 2022 года. Именно в польском аэропорту она и встретила блогера-пианиста. Видео с украинкой на TikTok-странице Emilio Piano собрало (на момент написания новости) более 53 миллионов просмотров и 4,2 миллиона лайков. Эти цифры продолжают расти.

"Эта девочка чуть не довела меня до слез... Сегодня я ждал своего рейса в аэропорту и решил поиграть на пианино, как вдруг девочка попросила меня сыграть Let It Go из "Холодного сердца", – поделился в описании к видео музыкант.

Один только взгляд Амелии, искренний и проницательный, не может оставить равнодушным никого. Впрочем, когда девочка начала петь, а потом еще и на украинском языке, интернет-пользователи уже не смогли сдержать слез. Об этом они пишут в комментариях.

Видео, которое заставит плакать. Маленькая беженка из Украины спела на украинском Let it go в аэропорту и стала звездой сети

"Заревела, когда она перешла на украинский. Наши цветочки, они стоят того, чтобы мы за них боролись", "Тот момент, когда смотришь милое иностранное видео... слышишь украинский, думаешь, что глюк, понимаешь, что нет и плачешь как ...", "Мурашки побежали, когда услышал украинские слова. Девочка – ангел", "И чего я плачу? У девочки такой взгляд, столько добра", – оставляют эти и другие комментарии пользователи сети.

Видео, которое заставит плакать. Маленькая беженка из Украины спела на украинском Let it go в аэропорту и стала звездой сети
Видео, которое заставит плакать. Маленькая беженка из Украины спела на украинском Let it go в аэропорту и стала звездой сети

В аэропорту Польши маленькая украинская беженка приковала к себе немало внимания. Люди останавливались и с восторгом наблюдали за ее импровизированным выступлением. А в конце девочка нежно обняла пианиста, чем еще больше тронула свою онлайн и офлайн публику.

Видео, которое заставит плакать. Маленькая беженка из Украины спела на украинском Let it go в аэропорту и стала звездой сети

Как мы уже отметили, Амелия Анисович – украинская школьница, которая в семилетнем возрасте получила популярность благодаря выступлению в укрытии во время ракетной атаки РФ в Киеве. Тогда она также исполняла саундтрек из мультфильма "Холодное сердце", надеясь, что это хоть немного успокоит и порадует всех людей, которые в страхе прятались в бомбоубежище от вражеских снарядов.

Тогда видео с Амелией облетело весь мир. Его опубликовали передовые издания мира, такие как BBC, The Independent, Dailymail, NBC и другие.

Сама Амелия с мамой и старшим братом оказалась в Польше, где начала ходить в школу. Девочка же вспоминала свое выступление в бомбоубежище: "Думаю, что другим песня помогла поднять настроение. Когда я начала петь, все смолкли, даже плакавшие дети".

20 марта 2022 года в Польше проходил благотворительный концерт в поддержку Украины. Открыть его выпала честь именно Амелии. Мама девочки – Лилия Анисович – тогда рассказывала: "Мою дочь в Польше обожают. Она как национальный герой. На концерте выступала певица Тина Кароль, подружилась с Амелией и поддержала ее. Для дочери это было первое выступление на сцене. Волновалась. Но знала, что у нее все получится. Ребенку в Польше нравится. Здесь безопасно, и мы все стали спокойнее. Амелия это чувствует. Но очень грустит по отцу, друзьями и школой".

Как писал OBOZ.UA ранее, Татьяна Дубик из Хмельнитчины написала щемящее стихотворение от имени своего умершего сынишки Павлика, который более полугода с момента рождения находился в коме из-за халатности врача-акушерки Волочисской многопрофильной больницы. Стихотворное произведение стало словно обращением младенца к маме и папе, познавшим необъятное горе от потери своего ребенка. Пользователи сети не смогли сдержать слез.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!