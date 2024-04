Видео, которое заставит плакать. Маленькая беженка из Украины спела на украинском Let it go в аэропорту и стала звездой сети

В сети стало вирусным видео, на котором маленькая очаровательная девочка решается подойти к известному блогеру-пианисту Emilio Piano и просит сыграть для нее мелодию из мультфильма "Холодное сердце". Музыкант соглашается, а потом удивляется, ведь крошечная красавица начала петь. Сначала девочка исполняла песню на английском, как вдруг перешла на украинский, и удивила уже интернет-пользователей из Украины. Как потом поняли зрители, на видео они увидели Амелию Анисович. Это та самая украиночка, которая пела для людей в киевском бомбоубежище во время ракетной атаки в начале полномасштабного вторжения.

Амелия вместе с семьей проживает в Польше, куда они смогли выехать вскоре после 24 февраля 2022 года. Именно в польском аэропорту она и встретила блогера-пианиста. Видео с украинкой на TikTok-странице Emilio Piano собрало (на момент написания новости) более 53 миллионов просмотров и 4,2 миллиона лайков. Эти цифры продолжают расти.

"Эта девочка чуть не довела меня до слез... Сегодня я ждал своего рейса в аэропорту и решил поиграть на пианино, как вдруг девочка попросила меня сыграть Let It Go из "Холодного сердца", – поделился в описании к видео музыкант.

Один только взгляд Амелии, искренний и проницательный, не может оставить равнодушным никого. Впрочем, когда девочка начала петь, а потом еще и на украинском языке, интернет-пользователи уже не смогли сдержать слез. Об этом они пишут в комментариях.

"Заревела, когда она перешла на украинский. Наши цветочки, они стоят того, чтобы мы за них боролись", "Тот момент, когда смотришь милое иностранное видео... слышишь украинский, думаешь, что глюк, понимаешь, что нет и плачешь как ...", "Мурашки побежали, когда услышал украинские слова. Девочка – ангел", "И чего я плачу? У девочки такой взгляд, столько добра", – оставляют эти и другие комментарии пользователи сети.

В аэропорту Польши маленькая украинская беженка приковала к себе немало внимания. Люди останавливались и с восторгом наблюдали за ее импровизированным выступлением. А в конце девочка нежно обняла пианиста, чем еще больше тронула свою онлайн и офлайн публику.

Как мы уже отметили, Амелия Анисович – украинская школьница, которая в семилетнем возрасте получила популярность благодаря выступлению в укрытии во время ракетной атаки РФ в Киеве. Тогда она также исполняла саундтрек из мультфильма "Холодное сердце", надеясь, что это хоть немного успокоит и порадует всех людей, которые в страхе прятались в бомбоубежище от вражеских снарядов.

Тогда видео с Амелией облетело весь мир. Его опубликовали передовые издания мира, такие как BBC, The Independent, Dailymail, NBC и другие.

Сама Амелия с мамой и старшим братом оказалась в Польше, где начала ходить в школу. Девочка же вспоминала свое выступление в бомбоубежище: "Думаю, что другим песня помогла поднять настроение. Когда я начала петь, все смолкли, даже плакавшие дети".

20 марта 2022 года в Польше проходил благотворительный концерт в поддержку Украины. Открыть его выпала честь именно Амелии. Мама девочки – Лилия Анисович – тогда рассказывала: "Мою дочь в Польше обожают. Она как национальный герой. На концерте выступала певица Тина Кароль, подружилась с Амелией и поддержала ее. Для дочери это было первое выступление на сцене. Волновалась. Но знала, что у нее все получится. Ребенку в Польше нравится. Здесь безопасно, и мы все стали спокойнее. Амелия это чувствует. Но очень грустит по отцу, друзьями и школой".

