Весит 23 кг и мечтает похудеть еще больше: что известно о блогере Алине Липницкой, которую обвиняют в анорексии. Фото

Украинский блогер Алина Липницкая вызывает шок и беспокойство украинцев своим видом и заявлениями. Девушка, которой 23 года, открыто говорит о желании "стать еще худее" и признается, что весит всего 23 килограмма при росте 169 сантиметров.

Ее индекс массы тела – 8,1, тогда как нормальный показатель должен быть не менее 19–20. При этом минимально здоровый вес для ее роста – около 55 кг. OBOZ.UA расскажет, что о ней известно и покажет, как она выглядит сейчас.

Тема анорексии Липницкой вспыхнула в соцсетях после смерти 27-летней польки Каролины Кжижак, жизнь которой оборвалась на Бали из-за истощения организма, придерживаясь экстремальной фрукторианской диеты. Перед смертью девушка весила всего 27 кг.

Липницкая же убеждает, что якобы не видит в своем весе ничего опасного. В своем блоге она показывает, что ест и даже употребляет алкоголь, однако вес с каждым месяцем только уменьшается.

"Какая у тебя мечта? У меня их две. Купить айфон и сбросить пару килограммов. Это будет просто лучшее, что может быть", – заявила блогер в недавнем видео.

Еще в начале лета Липницкая в интервью "Сніданку з 1+1" рассказывала, что всегда стремилась быть "чрезвычайно худой".

"Я всегда хотела быть скелетиком. Я каждое утро просыпаюсь и просто... мне хочется жить, когда вижу это в зеркале. А не когда вылезает пузо и ляшки трутся", – говорила она.

Девушка отметила, что якобы более десяти лет шла к "телу мечты" – через строгие диеты, голодание, мочегонные средства. Впоследствии, по ее словам, она перешла на интуитивное питание.

"Это не кто-то мне навязал, это моя мечта. Мне никто не пропагандировал, не издевался – я сама решила, я этого хотела", – заявила блогер.

Впрочем, подписчики Липницкой все чаще выражают тревогу за ее состояние. В комментариях пишут, что девушка медленно умирает и отмечают, что она страдает анорексией. Она же отвечает резко: "Я здесь сижу живая-здоровая. Пошли все, если что-то не нравится. Главное – чтобы человеку было комфортно".

Психологи и врачи, однако, считают ситуацию опасной. Психолог Карина Фетько отмечала в "Сніданку з 1+1", что анорексия искажает восприятие собственного тела, создавая иллюзию контроля.

А терапевт Алена Соломатина добавляет, что последствия расстройства могут быть фатальными: страдают сердце, почки, гормональная система. В тяжелых случаях – смерть. Ежегодно в мире от тяжелых форм анорексии умирают до 25% людей.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти знаменитостях, которые стали жертвами анорексии, и что их к этому привело. Это могут быть проблемы в семье, низкая самооценка, грубые комментарии знакомых или повышенная тревожность.

