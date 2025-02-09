К-поп, голосование за Байдака и котята из 'Шрека': сеть заполонили мемы о Нацотборе на Евровидение

В последние годы ни один Нацотбор на Евровидение не проходит без огромной порции мемов после определения победителя. В этом году ведущие создавали их "на ровном месте", однако сеть присоединилась к специфическому флешмобу.

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Настоящей звездой стал юморист Василий Байдак, у которого все шутки были "по сценарию". Украинцы даже предлагали голосовать именно за него. OBOZ.UA собрал лучшие мемы о Нацотборе 2025.

А вот относительно победителей группы Ziferblat (Циферблат), в сети в шутку заподозрили организаторов в определении представителя Украины заранее, ведь "часы" четко ассоциируются со Швейцарией, специализирующейся на этом аксессуаре. Стоит отметить, что именно в городе Базель (Швейцария) должно отгреметь Евровидение 2025.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о победителях Нацотбора на Евровидение 2025 и тексте их песни. "Ветераны" отечественного песенного конкурса впали в душу аудитории еще в 2024 году, когда зажгли сцену мощной песней Place I Call Home и стали открытием для многих слушателей.

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