Ведущая Sky News прервала эфир, посвященный выборам в США, из-за неожиданного 'гостья': видео конфуза стало вирусным

Ведущая британского телеканала Sky News Джиллиан Джозеф была озадачена, когда ее эфир прервал неожиданный "гость". 55-летняя журналистка вела прямую трансляцию из Вашингтона, Колумбия, рассказывая о ситуации в США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

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Однако при включении на плечо Джозеф села большое насекомое. Ведущая оставалась спокойной, пока ее коллега из съемочной группы не смахнул жука с женщины с помощью смартфона. Момент попал на видео и стал вирусным в сети.

На ролике можно увидеть, как насекомое большого размера ползет по ведущей, когда она рассказывает о последних новостях с места событий. Жук долгое время "отдыхал" на плече Джиллиан, однако когда кто-то за кадром увидел неожиданного "гостья", он быстро был "ликвидирован". Все это время ведущая оставалась спокойной и непринужденной, улыбаясь моментами в камеру. Пользователи сети оценили профессионализм Джозеф в комментариях под постом на платформе X:

"Она оставалась спокойной. Вот и все".

"Сигналы судьбы".

"Очень смело".

"Это был просто кузнечик".

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