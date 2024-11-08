Ведущая Sky News прервала эфир, посвященный выборам в США, из-за неожиданного "гостья": видео конфуза стало вирусным
Ведущая британского телеканала Sky News Джиллиан Джозеф была озадачена, когда ее эфир прервал неожиданный "гость". 55-летняя журналистка вела прямую трансляцию из Вашингтона, Колумбия, рассказывая о ситуации в США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.
Однако при включении на плечо Джозеф села большое насекомое. Ведущая оставалась спокойной, пока ее коллега из съемочной группы не смахнул жука с женщины с помощью смартфона. Момент попал на видео и стал вирусным в сети.
На ролике можно увидеть, как насекомое большого размера ползет по ведущей, когда она рассказывает о последних новостях с места событий. Жук долгое время "отдыхал" на плече Джиллиан, однако когда кто-то за кадром увидел неожиданного "гостья", он быстро был "ликвидирован". Все это время ведущая оставалась спокойной и непринужденной, улыбаясь моментами в камеру. Пользователи сети оценили профессионализм Джозеф в комментариях под постом на платформе X:
- "Она оставалась спокойной. Вот и все".
- "Сигналы судьбы".
- "Очень смело".
- "Это был просто кузнечик".
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