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Василию Симоненко могло исполниться 90 лет: лучшие цитаты поэта-пророка, которые хочется перечитывать снова и снова

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
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Василию Симоненко могло исполниться 90 лет: лучшие цитаты поэта-пророка, которые хочется перечитывать снова и снова

8 января 2025 года выдающемуся украинскому поэту Василию Симоненко могло бы исполниться 90 лет. Хот проведать знаменитого поэта можно только в Черкассах на его могиле, творчество деятель искусств остается живым и пророческим по сей день, ведь во многих его стихах отражены события, теперь болезненно напоминающие реалии современной Украины.

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Симоненко, которого называют "поэтом-пророком", мастерски предсказал очередную борьбу украинцев за свободу, трагедию войны и несокрушимость национального духа. Его поэзия стала моральной опорой для тех, кто продолжает бороться за независимость и справедливость, а с началом полномасштабного вторжения все больше украинцев заинтересовались творчеством шестидесятника, умершего в 28 лет. OBOZ.UA собрал стихи Василия Симоненко, которые хочется перечитывать раз у раз, ведь они как зеркало отражают события на Родине.

Василию Симоненко могло исполниться 90 лет: лучшие цитаты поэта-пророка, которые хочется перечитывать снова и снова

Україно, пʼю твої зіниці

Україно, ти моя молитва,

Ти моя розпука вікова...

Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права.

Хай палають хмари бурякові,

Хай сичать образи – все одно

Я проллюся крапелькою крові

На твоє священне знамено.

Особенно Василий Симоненко относился к борьбе украинцев за свою свободу и признание в мире. Эта поэзия была написана в 1961 году, и хотя в то время не происходило никакой войны, поэт знал, что по всей стране проходят репрессивные меры, и поэтому тогдашняя УССР утопала в крови.

Василию Симоненко могло исполниться 90 лет: лучшие цитаты поэта-пророка, которые хочется перечитывать снова и снова

На цвинтарі розстріляних ілюзій

Уже народ — одна суцільна рана,

Уже від крові хижіє земля,

І кожного катюгу і тирана

Уже чекає зсукана петля.

Розтерзані, зацьковані, убиті

Підводяться і йдуть чинити суд,

І їх прокльони, злі й несамовиті,

Впадуть на душі плісняві і ситі,

І загойдають дерева на вітті

Апостолів злочинства і облуд!

Василию Симоненко могло исполниться 90 лет: лучшие цитаты поэта-пророка, которые хочется перечитывать снова и снова

Баба Онися

У баби Онисі було три сини.

У баби Онисі синів нема.

На кожній її волосині

морозом тріщить зима.

Я горя на світі застав багато.

Страшнішого ж горя нема,

ніж те, коли старість мати

в домівці стрічає сама.

Это стихотворение – это аллегория потери поколения, когда женщина, давшая жизнь, переживает своих детей. В украинском контексте этот образ приобретает особую актуальность, учитывая войну и ежедневные потери молодых военных на фронте.

Василию Симоненко могло исполниться 90 лет: лучшие цитаты поэта-пророка, которые хочется перечитывать снова и снова

Можливо, знову загримлять гармати

Можливо, знову загримлять гармати,

І танк зімне пшеницю на лану,

І буде плакать і журитись мати,

Коли сини ітимуть на війну.

І хтось востаннє поцілує милу,

І хтось сльозу непрохану змахне,

А може, дехто втратить віру й силу,

Своє життя рятуючи одне.

Але не я… Я квизнути не стану,

Хоч як не буде боляче мені, –

За нашу землю, дорогу й кохану,

Я рад прийнять на себе всі вогні.

За тих дітей, що бігають до школи,

За матерів, змарнілих у труді,

За рідні наші верби довгополі,

За наші дні, прекрасні й молоді.

І тут ні сліз, ні відчаю не треба,

І тут не треба страху і ниття –

Живе лиш той, хто не живе для себе,

Хто для других виборює життя.

Василию Симоненко могло исполниться 90 лет: лучшие цитаты поэта-пророка, которые хочется перечитывать снова и снова

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