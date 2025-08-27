Валерий Леонтьев, который три года назад сбежал из России и осудил войну, неожиданно 'переобулся': где он сейчас и как изменился

Легенда российской эстрады Валерий Леонтьев, который последние годы наслаждался спокойной жизнью в Майами, решил напомнить о себе на родине. 76-летний певец появился на фестивале "Новая волна" в Казани, чем изрядно удивил публику. Тот самый Леонтьев, который, казалось, уже поставил крест на гастролях, а заодно и на российской сцене, снова вышел под аплодисменты зала – будто и не было его громкого "пенсионного" прощания.

Видео дня

25 августа артист, который в прошлом году объявил о завершении карьеры, исполнил сразу пять песен. Как пишут росмедиа, зал аплодировал стоя, а организаторы с гордостью выложили видео его выступления в соцсети. И все это после трех лет "тихой старости" в США, где Леонтьев, по слухам, живет то с книгами и собаками, то с женой в роскошной вилле.

Говорят, возвращение Леонтьева стало возможным лишь благодаря уговорам Игоря Крутого. Маэстро сумел расшевелить давнего друга и вытащить его на сцену. В результате певец прилетел из Майами, поселился в президентском люксе в отеле возле Казанского кремля и без лишнего пафоса (всего с одним охранником!) вышел на репетицию.

У Леонтьева, в отличие от большинства его ровесников, пенсия вполне гламурная. Дом в Майами, квартира в Москве, вилла в Испании, а еще выступления на частных вечеринках за несколько миллионов.

Публику заинтересовало не только возвращение Леонтьева, но и его новая внешность. Кажется, артист последние годы провел не только в чтении книг, но и в кабинетах пластических хирургов. После неудачной блефаропластики, из-за которой певец годами спал с открытыми глазами, он наконец-то исправил проблему. Сюда была включена ревизионная подтяжка лица – и теперь россиянин выглядит значительно "свежее", чем три года назад.

Почему он сбежал из России

Еще несколько лет назад отсутствие Леонтьева в РФ объясняли "бегством" от войны и политики Кремля. Коллеги строили версии, что артист "осудил войну" и тихо осел в США. Сам Леонтьев, впрочем, ничего подобного не говорил. Его директор Борис Чигирев вообще объясняет: мол, не надо искать политику там, где ее нет – Леонтьев просто живет в Майами, потому что там тепло, океан и собственный дом. А еще удобнее проводить старость.

"Что удивительного в поездке Валерия Леонтьева в Америку? Дело в том, что Валерий Яковлевич в связи с пандемией чаще всего находится в Майами. У него там есть жилье. Еще с пандемии случилось так, поскольку гастролей и работы практически нет. Иногда появлялись какие-то съемки и какой-то концерт выпадал, Валерий Яковлевич приезжал сюда ради этих съемок или концерта. Он не сидит в Москве и в России", – оправдывался его директор.

Ранее OBOZ.UA писал, что Вайкуле разнесла путиниста Резника, а также высказалась о позиции пропавшего Леонтьева. Исполнительница довольно тепло отозвалась о своем российском коллеге, ведь тот молчит о войне: не осуждает ее, но и не поддерживает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!