Вакарчук впервые назвал имя своей жены и показал детей, которых ранее прятал от публики

Украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на протяжении многих лет держал свою личную жизнь за семью замками, однако теперь решил рассказать фанатам подробнее о своей семье. Исполнитель впервые публично отметил, что его женой является продюсер Евгения Яцута и показал лица обоих детей.

Таким откровением 50-летний артист поделился в документальном фильме об истории коллектива "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", который вышел в широкий прокат 6 ноября. Об этом стало известно OBOZ.UA во время просмотра допремьерного показа ленты.

Святослав Вакарчук поделился, что встретил Евгению Яцуту в самый сложный момент своей жизни. Исполнителю было очень сложно оправиться после потери отца, бывшего министра образования Украины Ивана Вакарчука, который отошел в вечность 4 апреля 2020 года, а продюсер стала для него спасением.

"Она появилась в моем сердце в самый сложный период моей жизни и спасла меня на самом деле. Знакомство с Женей полностью изменило мою жизнь. Это вылилось в моих детей и продолжает выливаться в моих песнях", – рассказал музыкант.

Когда Вакарчук делился трогательной историей, на экране появлялись фотографии его семьи. На нескольких кадрах можно увидеть улыбающихся супругов, которые нежно обнимаются. В частности, лидер "Океана Эльзы" наконец показал двух своих детей от Евгении Яцуты – Ивана и Соломию. На снимках, которые добавили в фильм, можно увидеть, что мальчик и девочка унаследовали лучшие черты внешности от родителей.

Личная жизнь Святослава Вакарчука

Первые серьезные отношения музыкант построил с Лялей Фонаревой. Они прожили вместе 20 лет, но в 2021-м громко разошлись. С того момента Святослав Вакарчук решил не повторять публичную модель жизни и держать сердечные дела подальше от публики.

В течение длительного времени артист никак не комментировал свою личную жизнь, но в сети появлялись предположения, что его новой избранницей стала Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm, которая занимается полным циклом продакшена: от рекламных роликов и музыкальных клипов до крупных международных кинопроектов. Супруги впервые появились вместе на публике летом этого года во время фестиваля Atlas Festival 2025 в Киеве. Таким образом Вакарчук фактически подтвердил отношения с продюсером, но все же и дальше не раскрывал никаких подробностей.

"Личная жизнь должна оставаться личной. Это твои границы. Мне хочется, чтобы было так. Я не хочу быть в тренде и показывать все, но иногда есть ощущение, когда ты хочешь поделиться самым сокровенным", – говорил певец.

