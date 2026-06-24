В сети показали "пророческую" обложку с Зеленским 2014 года

В сети обратили внимание на старую обложку журнала "Телескоп" с Владимиром Зеленским, которая вышла в начале 2014 года – года, когда Россия начала вооруженную агрессию против Украины с аннексии Крыма. Пользователи назвали ее "пророческой" из-за заголовка.

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"Владимир Зеленский: у нас в планах – покорить мир", – именно так звучал слоган этого номера. Фото самого журнала опубликовали в Threads.

На ней будущий президент Украины изображен еще в качестве руководителя и звезды студии "Квартал 95". В тот период Зеленский был известен как юморист, актер и продюсер. Сам журнал выходил на русском языке, как и значительная часть украинских печатных изданий того времени. На русском тогда общался и сам Зеленский.

Автор публикации в Threads кратко подписал фото: "Чтобы вы понимали – это 2014 год".

В комментариях пользователи объяснили, почему для этого выпуска был выбран именно такой заголовок. Он касался, прежде всего, "Квартала 95" и других проектов этой студии.

"У них были какие-то разногласия с москалем по поводу КВН ("Клуб веселых и находчивых", в котором ранее участвовал Зеленский. – Ред.). Зеленский создал свое шоу в Украине, которое стало в разы популярнее. Потом он еще и продюсировал. У него очень холодная голова. Он не устраивает истерик. Так что да, давно понятно, что человек идет и достигнет цели, кто бы там что ни болтал", – написал один из комментаторов.

Пользователи также показали мем на основе этой же обложки. На нем оригинальную цитату заменили надписью: "Владимир Зеленский: Крым будет украинским или безлюдным".

О пророческом характере слов президента писали следующее:

"Мечтать нужно масштабно".

"Он не соврал. Сказал – и сделал".

"Вот что имелось в виду.."

Такая шутка появилась после очередной серии взрывов в оккупированном Крыму. В ночь на 24 июня российские и крымские Telegram-каналы сообщали об ударах по энергетическим объектам в Севастополе и Симферополе, из-за которых часть полуострова осталась без электроснабжения.

Также сообщалось о пожарах на территории военных объектов вблизи Керчи, аэродрома "Гвардейское" и складов материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ в районе Бахчисарая.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский раскрыл, чем занимается и где живет его 21-летняя дочь, которую уже давно никто не видел.

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