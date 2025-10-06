В Москве выбрали новую 'Мисс Россия', но ее фото 'до тюнинга' сбили с толку фанатов

В Москве выбрали "самую красивую девушку страны" – не без фильтров, блеска и скандалов. Титул"Мисс Россия 2025" достался 22-летней Анастасии Вензи из Московской области. Однако, как начали критиковать россияне, девушке не подходит такое звание, ведь естественной красоты в ней нет.

Видео дня

Пресс-служба конкурса торжественно сообщила, что теперь студентка медицинского университета – "лицо России". И, конечно же, новоиспеченная королева красоты получит 1 миллион рублей, роскошную корону от ювелирного дома и шанс представлять страну на "Мисс Вселенная 2025", который пройдет в Мексике.

Корону стоимостью более миллиона долларов вручила "Мисс Россия 2024" Валентина Алексеева. Украшение изготовлено из белого золота и инкрустировано бриллиантами, жемчугом и драгоценными камнями. Говорят, вдохновлялись диадемой императрицы Александры Федоровны – жены Николая II, который в свое время отменил запрет на использование многострадального украинского языка.

Символизм очевиден: имперские амбиции – теперь и в формате с филлерами.

Но восхищение красотой победительницы длилось недолго. Стоило пресс-службе опубликовать фото Вензи, как россияне раскопали ее старые снимки с 2018 года – еще до "эстетического апгрейда". И там – совсем другая девушка.

"Ничего нового: фильтры, филлеры, профессиональный макияж. Миловидная девушка. Всем давно известно, как проходят эти конкурсы. И действительно красивые девушки, без тюнинга никого там не интересуют", – пишут в российских пабликах.

И действительно, сравнение "до" и "после" вызывает диссонанс. На старых фото – скромная студентка с натуральной внешностью, на новых – эффектная блондинка с объемными губами и голливудской улыбкой.

"Венза сможет представлять Россию на конкурсе "Мисс Вселенная". Возможно, она повторит успех Оксаны Федоровой и тоже привезет корону в Россию, не ударившись в грязь силиконом", – добавили россияне.

Финал шоу состоялся 4 октября. 50 девушек из разных уголков РФ соревновались в марафоне дефиле, купальников и вечерних платьев, а также в интеллектуальном конкурсе. Зрителей развлекали Алсу, Ева Власова и Дмитрий Маликов, которые пели во время выхода конкурсанток.

Ранее OBOZ.UA писал, что внешность новоизбранной "Мисс Америки" вызвала насмешки в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!