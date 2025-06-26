В Киеве впервые состоится вечер поэзии Лины Костенко при свечах: где приобрести билеты

30 июня в Киеве в Октябрьском дворце в 19.00 часов состоится вечер поэзии Лины Костенко при свечах – сочетание целебного поэтического слова, живого оркестра, фортепиано и незабываемых эмоций, которые останутся в Вашем сердце навсегда!

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В программе вечера обещают музыкальное сопровождение – НАОНИ оркестра и непревзойденная Юлия Божик (фортепиано), а также целая плеяда звезд украинской культуры на одной сцене

Организаторы сообщают, что количество мест ежедневно уменьшается! И это прекрасно! До встречи!

Купить билеты можно по ссылке concert.ua.