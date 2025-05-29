В Киеве обвалился балкон с американским режиссером: Крис Уолтерс показал свои травмы и пригрозил расследованием. Видео

С американским режиссером Крисом Уолтерсом, который приехал в Украину документировать войну, что начала РФ, произошел опасный инцидент. В одном из зданий Подольского района Киева обвалился балкон второго этажа прямо в тот момент, когда на нем находился гражданин США.

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В результате несчастного случая режиссер получил синяки и ушибы. На личной странице в Instagram он обнародовал видео, где на украинском языке рассказал об инциденте и отметил: планирует провести расследование, чтобы понять, что его вызвало.

"В субботу мой балкон обвалился и я упал на землю вместе с бетоном. Особенно сейчас, в это военное время, все мы, жители столицы, должны знать, что здание, в котором мы живем, является безопасным сооружением. Обеспечение этого является основополагающим для ответственного и безопасного европейского общества. Управляющая компания обслуживания жилищного фонда Подольского района Киева отвечает за содержание этого здания. Я хочу провести расследование, чтобы определить, что стало причиной неудачной работы, и чтобы подобные аварии больше никогда не повторялись в городе Киев", – сказал режиссер.

В частности Крис Уолтерс отметил, что причиной этого несчастного случая стали не дроны и ракеты, которыми россияне постоянно атакуют Украину, а обычная безответственность.

На инцидент отреагировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале. Государственный деятель отметил, что взял дело под личный контроль и поручил председателю Подольской районной госадминистрации Владимиру Наконечному постоянно держать связь с пострадавшим.

В частности, по словам политика, в этом доме будет проведена инспекция всех фасадов на предмет аварийности.

Крис Уолтерс – американский режиссер, оператор и журналист, специализирующийся на освещении социальных и гуманитарных тем. В 2023 году на кинофестивале Tribeca он представил фильм Comedy of War: Laughter in Ukraine, где продемонстрировал уникальный взгляд на российско-украинскую войну сквозь призму комедии.

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