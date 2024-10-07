В автокатастрофе погиб народный артист с Ивано-Франковщины Богдан Сташкив: чем он был известен. Фото

На Закарпатье неподалеку от Нижних Ворот 7 октября в ДТП погибли два человека, еще один получил травмы. Одним из погибших оказался 67-летний певец, народный артист Украины Богдан Сташкив.

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На сайте Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области сообщается, что авария случилась на автодороге Нижние Ворота – Воловец – Межгорье около 14:10 понедельника. Судя по предварительным данным следствия, народный артист находился за рулем и мог превысить скорость.

"67-летний житель города Тысменица Ивано-Франковской области, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасной скорости движения, в результате чего не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства на обочину. В дальнейшем авто перевернулось на крышу", – заявили правоохранители.

Водитель и еще один мужчина, 59-летний пассажир, скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. 67-летняя пассажирка BMW попала в больницу.

"Галка" пишет, что Богдан Сташкив погиб, а его жена находится в реанимации.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК. Правоохранители проведут экспертные исследования, чтобы установить объективные обстоятельства происшествия.

Богдан Михайлович Сташкив – уроженец села Дички Ивано-Франковской области, который стал народным артистом

Он родился в 21 августа 1957 года. Образование получил в Ривненском институте культуры, а также во Львовском государственном университете.

В свое время работал на предприятии, был директором Дома культуры города Тысменица, заведующим местного отдела культуры.

В Тысменице он профинансировал строительство часовни Спасения Христова и спортивных площадок; помогал в строительстве и реставрации храмов Прикарпатья.

В 2001-м начал детский конкурс-фестиваль "Захід – ХХІ століття", стал его директором и меценатом. В разные годы участниками этого песенного состязания были Тина Кароль, Виталий Козловский, Ирина Лончина.

В 2000-х Сташкив получил несколько орденов, а в 2006 году – медаль министра обороны Украины за благотворительную миротворческую миссию в Косово. Певец давал концерты в Украине и гастролировал по странам Европы, выступал в Канаде и Соединенных Штатах Америки.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2024 года на 73-м году жизни скончался украинский скульптор и художник из Черкасс Николай Телиженко. Он был автором флага города, народным художником Украины, членом Национального союза художников и Национального союза мастеров народного искусства.

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