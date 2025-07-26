'Уже купил обручальное кольцо, а она...' Украинский певец-рекордсмен ошарашил, как тайный роман с фанаткой обернулся для него разбитым сердцем

Певец Дима Прокопов, который попал в Национальный реестр рекордов Украины, признался, что в его жизни была несчастливая история любви. Примерно полтора года артист тайно встречался со своей поклонницей и уже собирался сделать ей предложение, а в результате остался с разбитым сердцем.

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Оказывается, что тогдашняя возлюбленная исполнителя поехала отдохнуть за границу, но приняла решение остаться там жить. Об этом он рассказал в проекте "По хатах".

"Как-то написала мне, мы начали общаться. Мне кажется, это не была любовь, потому что, если сравнивать с моими прошлыми отношениями, немножко было по-другому. Или я еще был очень молод и мне казалось. Это было летом, я скрывал как мог, потому что у меня такой образ романтика, холостяка. В конце концов, история: мы провстречались нормально так, кажется, полтора года. Ну и я уже решился на шаг. Купил кольцо и все хорошо было бы. За две недели до этого она говорит: "Я еду к подруге за границу. Хочу погулять. Вернусь через 10 дней". Перед этим были ссоры, как и у всех, но я чувствовал, что что-то не то. Какой-то холод. Она уехала. Через неделю мы общаемся, а я слышу, что человек хочет что-то сказать, но не может. Говорю, что ну давай, я чувствую что-то не то. Она говорит: "Я хочу жить за границей". Я не знаю, возможно, это эта война. Она как-то тяжело переживала эти моменты и, возможно, поняла, что я не ее человек", – поделился артист.

Кроме подробностей личной жизни Дима Прокопов рассказал и о важных достижениях в карьере. В 2024 году его композиция "Ти щаслива будеш" установила рекорд, ведь собрала наибольшее количество прослушиваний, а именно 43 822 401, как кавер-версия украинской песни. По словам исполнителя, сейчас эта цифра составляет 50 миллионов. Он перепел трек Назария Яремчука "Гай, зелений гай".

"Команда знала, что я иду на рекорд, и договорилась, что это будет сюрприз на моем первом сольном концерте в Киеве. Это был шок. Я не понимал, что вообще происходит, стою. Дядя какой-то выходит, говорит: "Дима, у нас для вас подарок". Я думаю, может, квартиру подарят. Но нет", – рассказал артист.

А вот в 2017-м Дима Прокопов триумфовал на талант-шоу "Караоке на майдане". Тогда он выиграл главный приз проекта – автомобиль Hyundai Accent.

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