Ольга Сумская рассказала об очень щедром подарке от фаната, который получила в Донецке

Украинская певица Ольга Сумская призналась, что за все время своей многолетней карьеры получала большое количество подарков от своих поклонников. Однако наиболее щедрый презент звезде вручил фаната в Донецке, который предоставил ей собственный самолет, чтобы артистка могла вовремя добраться в другой город для проведения концерта.

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Об этом 58-летняя знаменитость рассказала в интервью на YouTube-канале HealthRightUkraine&УФГО. Актриса поделилась, что ей всегда было приятно получать внимание от мужчин, однако она все время оставалась верна своему избраннику, актеру Виталию Борисюку.

"Помню случай, когда мне нужно было провести два концерта в разных городах. И я просто чувствовала, что человек влюблен. Я говорю: "У меня сегодня в Донецке концерт, а второй – вечером в Ивано-Франковске". А он: "Нет вопросов, я даю свой самолет". Меня забрали из Донецка, а потом я одна выхожу с экипажем и командиром самолета. Ну это красиво", – отметила певица.

Ольга Сумская добавила, что после многих сюрпризов и подарков осознала: иногда случаются такие ситуации, когда у женщин неожиданно возникают романтические чувства к другим мужчинам. Однако, по словам артистки, всегда нужно выбирать семью, чтобы не жалеть о необдуманном решении.

"Возникают такие ситуации, что женщина колеблется, пошла химия, и вроде бы все загорелось во мне, и я готова к этим отношениям, несмотря на то, что замужем и есть детишки. Так вот, я бы посоветовала всегда выбирать семью, потому что так потом будешь жалеть о тех случаях, когда вскочил в гречку", – высказалась звезда.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Ольга Сумская рассказала о конфликте с сестрой, внуками в Москве и обедах со знаменитым соседом.

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