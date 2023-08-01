Увидел ее на экзаменах и понял, что пропал: что известно о самой большой любви Ады Роговцевой с трагическим финалом. Фото

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева 46 лет прожила в браке с единственным мужчиной в своей жизни артистом и преподавателем Константином Степанковым. Пара познакомилась в университете, за ним "бегали" все однокурсницы.

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Роговцева влюбилась в будущего мужа, когда тот был женат, но влечение друг к другу они не могли остановить. OBOZREVATEL рассказывает, что известно о страстной любви с трагическим финалом.

"Кость Петрович – первый и единственный мужчина в моей жизни. Мы были связаны одной профессией и понимали друг друга. Вот и прожили так долго. Это не была любовь с первого взгляда, потому что он был женат и очень красив. К нему "липли" все девушки и через год сама попала в эти сети", – рассказала Ада Роговцева в интервью.

Кость Петрович, именно так с уважением обращалась к нему жена, на 11 лет старше Роговцевой и в университете был куратором ее группы. Пара сначала скрывала свои отношение, потом Степанков развелся и они поженились. Отпраздновали молодожены свадьбу в 1959 году в присутствии только больной матери Ады. Бабушке Роговцевой мужчина не понравился, и девушка, забрав из дома только свою вилку и одеяло, пошла за мужем.

Их семья не была богатой, несмотря на профессиональные достижения. Они были счастливы, пока Степанков не заболел туберкулезом, тогда от них отвернулись даже друзья. Ада Николаевна вспоминает те времена и говорит, что целовала так страстно своего мужа, как никогда раньше. Он чувствовал, что их любовь победит болезнь. Так и вышло.

В 1962 году Ада родила первенца, сына Костю. В 1972 году родилась дочь Катя. Роговцева подчеркнула, что была главной в семье. У них была формула "Ада хочет", это означало, что любые ее прихоти выполнялись. Она вспоминает, что Степанков был терпелив, немного отстранен и закрыт в себе.

Коллеги вспоминают, что Степанков очень выделялся среди других актеров театра и умел играть настоящих мужчин, из-за этого многих раздражал. Он был щепетильным, всегда красиво одетым, поэтому в него были влюблены многие актрисы.

Потом на время он покинул театр, но киностудия Довженко начала расцветать и Костю Петровича звали чуть ли не на каждую съемку. Среди самых известных его картин "Дума о Колпаке", "Комиссары", "Белая птица с черным признаком", "Вавилон", "Каменный крест" и "Высокий перевал". Тогда уже оба супруга имели звание народных артистов СССР.

Степанков скончался в 76 лет в 2004 году. Роговцева написала книгу о нем "Мой Костя". Там она откровенно рассказала о прожитой жизни с мужем, который, несмотря на пристрастие к алкоголю, измены и сложности, так и остался для актрисы любимым и единственным Костичком. Затем умер первенец Роговцевой. Отец и сын болели онкологией.

"Обгорели крылья, и меня не стало. И это не поэзия – той прежней меня нет. Сейчас живет другой человек, который нужен внучке Даше. Сын не простит с того света, если я не сделаю все возможное для его дочери", – рассказала Ада в своей книге "Свидетельство о жизни".

Ранее OBOZREVATEL писал, кого Ада Роговцева считает актерами номер один в Украине. Себя в этот список легенда театра и кино не включила.

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