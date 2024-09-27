Умерла Мэгги Смит, сыгравшая профессор МакГонагалл в 'Гарри Поттере'

Звезда киносаги о "Гарри Поттере" и сериале "Аббатство Даунтон", оскароносная британская актриса Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет. Актриса ушла в засветы в стенах больницы сегодня, 27 сентября, рано утром.

Видео дня

Об этом сообщили сыновья знаменитости Тоби Стивенс и Криса Ларкин, пишет BBC. "Будучи очень закрытым человеком, она была с друзьями и семьей в последний момент. У нее осталось два сына и пять любящих внуков, которые опустошены потерей своей чрезвычайной матери и бабушки", – говорится в заявлении.

Родственники Смит поблагодарили за поддержку и добрые слова фанатов, призвав уважать частную жизнь актрисы. Пока неизвестно, что стало причиной смерти.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!