Умер заслуженный деятель искусств Украины Олег Цыгилик

На 87-м году жизни отошел в вечность Олег Цыгилик – заслуженный деятель искусств Украины, профессор Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко, основатель и первый руководитель Муниципального хора "Гомон". Причина его смерти неизвестна.

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О потере в культурной сфере Украины сообщил Львовский органный зал в Facebook. Родные хормейстера отметили, что прощание с ним состоится во Львове 19 апреля в Часовне Рождества Крестителя Господня Иоанна ПЦУ в 12:00. Похороны пройдут в родном селе Коропуж.

"Имя Олега Цигилика неразрывно связано с мощным расцветом хорового искусства на западе Украины во второй половине XX – начале XXI века. Его вклад в сохранение и развитие украинской музыкальной традиции неоценим. Искренне сочувствуем родным, друзьям, коллегам и всему музыкальному сообществу", – говорится в сообщении учреждения.

Олег Цыгилик был не только талантливым дирижером и хормейстером. Его хоровая школа продолжала традиции таких фигур, как Павел Муравский, сосредотачиваясь на совершенстве интонации, духовности и чистоте музыки.

Цигилик был выпускником Львовской консерватории, где учился дирижером. На протяжении десятилетий он возглавлял многочисленные студенческие, любительские и профессиональные коллективы, среди которых хор Дрогобычского музыкального училища, студенческий хор Львовской консерватории, хоровые капеллы "Легенда" и "Каменяр", капелла "Трембита", мужские хоры "Сурма" и "Гомон", хоры Львовской политехники и духовной семинарии.

Его творчеством восхищались такие фигуры, как Станислав Людкевич, Николай Колесса, Анатолий Кос-Анатольский, Евгений Козак, а дирижеры украинского зарубежья – Ярослав Полянский (Польша), Левко Довгович (Словакия), Ярослав Бабуняк (Великобритания) – неоднократно сотрудничали с ним по международным проектам.

Олег Цигилик принимал участие в многочисленных важных событиях, в частности, дирижировал концертом по случаю 400-летия Брестской унии в Ватикане (1996) и был главным дирижером сводного мужского хора духовных семинарий по случаю празднования 2000-летия Рождества Христова (2000). В 2001 году ему поручили дирижирование Святой Литургией во время визита Папы Иоанна Павла II во Львов, в исполнении пятисотголосого хора.

Особое место в его жизни занимал созданный в 1988 году хор "Гомон", который впоследствии стал Львовским муниципальным хором и получил международное признание. Коллектив выступал на ведущих сценах Европы и США, участвовал в десятках фестивалей в Польше, Словакии, Испании, Германии, Италии, Франции, Великобритании.

"Одаренный музыкант – хормейстер, от природы наделенный прекрасным слухом, чистым голосом и талантом от самого Господа Бога! Это сподвижник, чистый душой! Человек невероятной любви к хоровому пению!" – писали о нем коллеги по случаю 80-летнего юбилея в 2019 году.

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