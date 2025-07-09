Украинские фотографы Либеровы впервые станут родителями: супруги показали очень трогательное гендер-пати. Видео

Украинские супруги-фотографы Константин и Владислава Либеровы готовятся впервые стать родителями. Влюбленные уже знают пол ребенка – у них будет сын.

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Владислава поделилась, что первый этап беременности они держали в тайне. Сейчас будущая мама уже на 4,5 месяце. Об этом супруги в оригинальный способ рассказали в Instagram.

"Мы будем родителями. У нас будет сын. Мы счастливы. Побудьте счастливыми вместе с нами", – поделилась пара.

Они не стали оттягивать момент, чтобы рассказать подписчикам о поле ребенка, и сразу показали трогательное и скромное гендер-пати. Влюбленные заказали оригинальный торт с начинкой голубого цвета и рунами, которые защитят будущего малыша.

На крыше Львова фотографы разрезали коржи и радостно крикнули, что у них будет мальчик. Интересно, что и будущие родители, и бабушка подозревали, что у них будет именно сын.

Владислава поблагодарила подписчиков за все теплые слова и намекнула, что беременность протекает легко и она не почувствовала на себе токсикоз.

Относительно решения родить в такое непростое время, украинка ответила так: "Мы хотим жить сегодня и сейчас, в независимой Украине, в нашем Киеве, воспитывать нашего сына, для которого так долго искали идеальное время, пока не поняли, что оно никогда не наступит, потому что его просто не существует. Ну или здесь и сейчас – это и есть идеальное время".

Напомним, Константин и Владислава Либеровы во время полномасштабной войны стали независимыми документалистами. Они ездят по горячим точкам и фиксируют преступления России против Украины, трогательные моменты единства и разрушения. До 24 февраля 2022 года супруги работали в сфере love story и фотографировали влюбленные пары.

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